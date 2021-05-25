港交所CEO歐冠昇：香港在中國金融改革扮演重要角色

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-25 11:47

港交所（0388）行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）周一履新後，首次出席公開活動。歐冠昇今早出席港交所旗下倫敦商品交易所（LME）亞洲金屬研討會上表示，香港在中國金融開放扮演重要的角色，而港交所則是連接全球市場的重要基建。

歐冠昇稱，香港擁有資本市場優勢，如透明度高的市場、國際級的監管制度、資訊自由流通。隨著本港開始新型肺炎疫苗接種計劃，他相信經濟將逐漸復甦，繼續為具備高度競爭及吸引力的國際金融中心。

在金屬發展方面，歐冠昇指，對全球經濟增長感到樂觀，認為中國正帶領增長的前沿，亦是多個金屬商品的最大消費者。港交所除了在倫敦金屬交易所、前海聯合交易中心（QME）外，亦持有少數股權的廣州期貨交易所，其後也會爭取在中國商品市場有更重要角色。

歐冠昇在全球市場工作已超過30年，曾於布宜諾斯艾利斯、紐約和香港的摩根大通擔任不同職位，來港時，他曾任摩根大通亞太區行政總裁，離職前擔任國際私人銀行部主管。 （資料圖片）

中國是阿根廷大宗商品第二大出口國

歐冠昇在研討會上亦有簡單介紹自己。來自阿根廷的歐冠昇指，阿根廷除了出名紅酒、牛排、足球和探戈，亦是美洲最大經濟體之一，擁有非常豐富的天然資源，而且中國是阿根廷大宗商品第二大出口國。

歐冠昇在全球市場工作已超過30年，曾於布宜諾斯艾利斯、紐約和香港的摩根大通擔任不同職位，來港時，他曾任摩根大通亞太區行政總裁，離職前擔任國際私人銀行部主管。

歐冠昇表示，在香港工作9年是個人職業生涯中最開心的一段經歷，現在更感到榮幸能擔任亞洲金融市場核心交易所的行政總裁。