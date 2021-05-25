快手（1024）績後插近一成　直播業務收入遜預期｜附目標價

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-05-25 12:00

快手（1024）昨日公布首季業績，non-GAAP經調整淨虧損按年擴大36.6%，至49.18億元（人民幣．下同）。今早股價愈跌愈深，開市一小時後，跌幅已擴大至超過一成，低見206元。

快手今年首季經營虧損錄得72.92億元，按年擴大45%；毛利率由去年同期的34.2%，增至今年首季的41.1%，主要是由於線上營銷服務及電商業務等其他業務擴充，使集團直播收入佔總收入的百分比下降，繼而導致銷售成本佔比下跌。

瑞銀：維持買入評級 目標價432元

瑞銀發報告，指快手首季收入符合市場預期，首季線上營銷服務收入、其他服務收入更高於市場預期，但直播業務收入則低於市場預期。

瑞銀認為，快手季度持續錄得虧損，由於業績內並未提供今年次季的營運指引，料市場對季績反應好壞參半，另外須關注未來毛利率趨勢。該行維持給予快手「買入」評級，目標價維持432元。

美銀：料2021年每股虧損4.63元

美銀證券發報告，認為快手業績好壞參半，今年首季收入符合市場預期，但直播業務收入按年跌20%，期內毛利率41%亦略低於市場預期的42%。

該行將快手今年每股虧損預測由2.49元下調至4.63元，同時上調2022年每股盈利預測，由每股虧損2.14元縮至1.28元。

美銀證券重申對快手給予「買入」評級，但由於快手進取投資，故下調對其目標價，由353元削至303元，相當於預測2023財年市盈率48倍。

野村削目標價至273元

野村發報告指，快手首季表現合符預期，但虧損仍較預期多。該行指，快手虧損擴大至49億元，低於市場預期的57億元，但仍高於該行預期的28億元。

野村維持「買入」評級，但將目標價由333元，下調至273元。