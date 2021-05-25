A股起動推升港股　恒指重上50天線　盧駿匡：下站可望呢個位

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-25 13:44

A股今日破位向上，上證創逾2個月高，加上美匯破底跌穿90水平，帶動港股上升，至中午收市，恒指升358點，報28770點，結好證券客戶投資組總裁盧駿匡接受訪問時指，A股出現突破，港股短線轉強，如果今日可上企50天線（約處28658點），可再挑戰29300阻力位。

A股起動，北向資金淨買入逾100億元人民幣。至中午收市，上證升1.6%，報3553點，深成指升1.5%，創業板指更大升1.9%，三者均創逾2個月新高。當中，白酒和券商領軍，貴州茅臺（滬：600519）及五糧液（深：000858）大升逾4%；券商股亦見拉升，中信証券（滬：600030）升3.6%，中信建投（滬：601066）升8.5%。

盧駿匡指，內地券商股昨日已見異動，今日再見承接，可謂消化早前收水的利淡消息，以及市場看好經濟復甦，「上證由3月9日橫行至今終見突破，有轉強跡象，上證阻力為3620水平，距離現水平作有一段空間，相信經過近2個月長時間的整固後，後市有機會向好。」

美匯指數偏弱，是商品價格上漲的原因之一，油價昨晚就升至3年高位。（視覺中國）

美匯跌穿90 潘梓生：美匯破底利好新興市場

同時，Saxo Markets高級市場分析師潘梓生接受訪問時亦指，市場並非如早前擔心聯儲局收水的悲觀情緒所籠罩，加上美匯走弱破底，利好新興市場，A股走勢亦見改善，相信A股可挑戰3600水平之上，而港股今日上升明顯受A股所帶動。美匯指數今跌穿90水平，報89.75水平。

恒指上試29300阻力

至於港股，港股近2個月於27500至29300水平區間上落，盧駿匡指，目前市場氣氛有所轉佳，帶動港股同樣造好，「港股自4月30日便受制50天線（28658），今日初見突破，如今日收市可上企其上，不排除可上方29300區阻力。再者，港股短線市寬改善，而且又未到超買水平，勢可上行，至少升埋今星期」。

然而，盧駿匡和潘梓生兩者均認為，大市要確認升穿29300區間頂部，方可叫突破或有明顯方向，否則仍屬大型的波動上落。潘梓生甚至認為港股近期一直偏弱，要升穿29500水平，才叫有升勢，否則仍只是整固。

板塊方面，潘梓生則看好資源股，即使目前資源價格回落，但認為通脹仍是今年主題，「現時股價回落提供相對安全的買入窗口，相信今年的風險回報頗佳。不過，科技股卻仍宜先行暫避。盧駿匡表示，券商和內險股均值得留意，A股轉強對兩者均有利好。