小米業績前瞻│首季料多賺逾倍　呢項業務　雷軍揚言做歐洲第一

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-25 19:17

小米（1810）會在明日（26日）公布首季業績，放榜前夕，股價走高逾4%，收報27.75元。主要受惠兩大因素，一來是小米早前與美國國防部達成和解共識，正式自「投資黑名單」上除名，並於今日（25日）獲全球第二大指數編製公司富時羅素重新納入為指數成分股；二來投資偷步炒業績，市場預期小米首季盈利有望上升超過一倍。

市場預測小米今年首季經調整利潤升逾70%(數據來源：彭博, 單位為人民幣)

小米再入富時羅素指數 料其他指數公司仿傚

今日富時羅素指數公司宣布，將分兩步把小米納入全球股票指數系列（FTSE GEIS），以及相關市值加權指數，先在6月7日開市起納入50%，其後在6月指數評估時納入剩餘的50%。

翻查資料，過往小米亦遭標普道瓊指數（S&P Dow Jones Indices）公司指數剔出。現在，富時羅素率先重新納入小米，預期將會引發其他指數仿傚。

富時羅素指數公司宣布，將分兩步重新把小米納入全球股票指數系列

除了國際指數公司有機會重新納入小米的正面影響之外，小米今日股價向好，相信亦受到市場率先炒業績所推動。

據《彭博》綜合分析師預測數據顯示，小米首季收入料按年升逾50%，至746.77億元；利潤料按年升1.36倍，至50.88億；經調整淨利潤(Non-GAAP)按年料升70.9%，至39.3億元。

受惠加價 智能手機收入料增68% 跑贏上季

小米的三大業務當中（即是智能手機、IoT與生活消費產品及互聯網服務），佔收入逾60%的智能手機業務仍為主打，收入增長有機會進一步加速。

去年第四季度小米智能手機收入達426億元，按年增長38.4%；市場預期首季增速可望大幅提升至68%，至512.05億元。主要增長動力在於產品加價，里昂預期內地手機價格可以上升3%；大摩估計，該業務毛利率有望按年升2.5個百分點，至10.5%。

大摩估計，小米智能手機業務毛利率有望按年升2.5個百分點，至10.5%。

小米歐洲銷量有突破 市佔率首次升至亞軍

事實上智能手機增長料強勁，主因今年小米的手機銷量取得一大進展，特別是在歐洲的手機市場表現突出，今年首季小米終於歷史性超越蘋果，成為歐洲手機市場的「二哥」。

根據Canalys數據顯示，於去年第四季，小米智能手機出貨量市佔率，在歐洲市場為15.3%，連續三個季度排名前三。至今年首季更上一層樓，憑著出貨量年增長85%，小米在歐洲的市佔率升至23%，超越蘋果的19%，僅次三星的35%。

現時歐洲5大市佔最高的手機品牌中，三間是中資品牌，增長最突出的就是OPPO（官方圖片）

歐洲五大品牌中資佔三間 競爭激烈

回看小米創辦人雷軍在去年底接受內媒訪問時曾揚言：要「在歐洲取得手機市佔第一名」，並堅定全球化的道路。可以預示，歐洲市場，仍將是小米的一大主力戰場。

不過，小米的歐洲市場，競爭壓力不細，除了傳統的一線大廠蘋果公司及三星之外，內地手機品牌亦見積極搶攻歐洲市場，現時歐洲5大市佔最高的手機品牌中，三間是中資品牌，最突出的就是OPPO。OPPO希望在歐洲地區主打高階以上機種，現時在當地的市場份額已經升至第四名，出貨量升幅是多間手機廠之冠，按年升1.5倍。