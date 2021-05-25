香港全球彈性指數急跌至第26位　首被新加坡超越

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-25 17:15

全球大型財產保險公司FM Global今日（25日）公布最新「全球彈性指數（Resilience Index）」，新加坡排名首次超越香港，排名全球第12名，成為亞洲區內彈性最高的經濟體。香港本次排名急跌，較去年下降7位，跌至全球第26位。

今年排名頭三甲的依次為丹麥、挪威及盧森堡。而中國被劃分為三個區，其中中西部得分最高，但也僅排71名。

報告指出，香港排名下跌至全球第26名，其中分項評分的「政治風險」一項，香港由去年的25名急跌至81名。

根據資料，「全球彈性指數」每年依據營商環境的彈性情況，對全球約130個國家及經濟體進行排名。FM Global彈性指數綜合12項客觀指標，以反映每個國家或地區的經濟、風險質量及供應鏈狀況。

香港今年分項得分方面，滿分為100分，「生產力」為51.1分，「政治風險」為50.7分，「用油集中度」為69.6分，「城鎮化程度」為95.4分。「供應鏈」方面，香港排名全球第二，其中「打擊貪污」為86.5分，「基建質素」為98分，「企業管治」為99分，「供應鏈能見度」為82.9分。

FM Global亞洲副總裁Tan Hian Hong表示，近期緬甸和蘇伊士運河發生的事件表明，風險並不是平均分佈的。一個國家的脆弱性，可能導致另一國家出現代價高昂的業務中斷。