外管局籲企業應做好匯率風險管理

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-25 22:27

人民幣處於強勢，今日（25日）人民幣離岸價兌美元升穿6.4，為近3年以來首次，亦惹來外界關注內地是否會出手避免人民幣升幅過快。據《彭博》報道，國家外管局就企業匯率風險管理事宜回覆表示，由於近年來人民幣匯率彈性不斷增強，若企業未能做好匯率風險管理，或對生產經營的穩定性造成一定影響。

外管局指，隨著人民幣匯率形成機制逐步完善，匯率波動風險客觀存在，企業等市場主體需要逐步適應外匯市場環境變化。儘管中國企業匯率風險中性意識逐步提升，但不同市場主體在匯率風險管理認知方面仍存在著一定差異。

外管局亦透露，去年中國企業套保比率為17.1%，較2019年上升2.7個百分點；而2021年首季度代客衍生品交易規模則為1,350億美元，按年大幅上升82.6%。但局方強調，不能簡單把沒有進行套期保值的企業都視作沒有進行匯率避險，因企業還可採用合同中增加匯率波動或重新定價的條款、以跨境人民幣或多種貨幣結算、資產負債自然對沖等匯率避險措施。

外管局表示，將繼續積極支持企業管理匯率風險，推進外匯市場深化發展和對外開放，引導和支持銀行進一步提升外匯業務水平，並提高外匯市場透明度，幫助企業深入理解外匯政策，正確判斷外匯形勢。