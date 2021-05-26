港股漲逾200點　生物科技股炒上　小米績前靠穩升0.3%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-26 15:21

周二（25日）恒生指數收升499點，報28910點，重上100天線；人民幣離岸價兌美元升穿6.4，為近3年以來首次；加上外資昨創紀錄流入，內地股市三大指數全部收升。今日股市會否持續升勢？

另小米（1810）今日將公布業績，放榜前夕股價走高逾4%，收報27.75元；市場普遍認為小米首季盈利有望上升超過一倍，該股股價亦是市場焦點。

【15:15】上證指數未企穩3600點

上證指數反覆向上，最高見3603點，惟未企穩3600點，收市報3593點，全日升12點或0.34%，成交金額4,558.31億元（人民幣‧下同）。深證成指則跌52點或0.36%，收市報14793點，成交金額5,110.09億元。兩市合共約9,668億元。

滬深300指數收市報5320點，全日2點或0.04%；創業板指跌30點或0.95%，收報3196點。

【14:45】物管股炒上 世茂服務勁升近一成

恒生指數最新報29153點，升242點或0.84%；恒生科指最新報8060點，升56點或0.71%；大市暫1,222.77億元。

四大藍籌科網股全線上升，美團（3690）再飆1.88%，報281.8元；騰訊（0700）升1.3%；阿里巴巴（9988）升0.68%；小米（1810）現升0.3%。

物管股炒上，世茂服務（0873）創上市新高，一度大升9.8%，高見21.95元，現造21.55元，仍彈升7.75%，成交額2.12億元。

生物科技股亦炒上，歐康維視（1477）爆升10.8%，報24.1元；基石藥業（2616）勁升7.87%；信達生物（1801）亦升0.93%。

【13:15】地產股普升

恒指午後升幅擴大，現報29162點，升251點或0.87%；恒生科指升76點或0.95%，報8080點；大市暫成交額921.88億元。

地產股普升，恒地（0012）升1.94%，新地（0016）升2.72%，新世界（0017）升2.67%，信置（0083）亦升2.28%。其他收租股希慎（0014）升3.65%，報31.25元；九置（1997）升近2%，報46.1元。

港交所（0388）午後升1.7%，報482.6元。

【12:15】銀娛、金沙中國齊升逾3%

港股半日走勢反覆向上，恒生指數中午升206點，收報29117點。恒生科技指數升0.8%，報8068點。恒指國企指數收報10849點，揚56點或0.52%；大市成交額857億元。

美團（3690）半日升近3%，收報284.8元，成交金額28.2億元。騰訊（0700）升1.3%，收報618元；小米（1810）績前升0.72%，收報27.95元；阿里巴巴（9988）漲1%，收報208元。

阿里健康（0241） 績後半日跌6.86%，中午收報20.35元，成交額7.70億元。

海底撈（6862）半日漲4.7%，中午收報47.95元。

濠賭股亦造好，銀娛（0027）半日漲3.4%，收報65.75元；金沙中國（0027）亦升3.1%，收報35.1元。

瑞聲科技（2018）半日升2.9%，收報47.7元。

港交所（0388）半日升1.6%，收報482.2元。

【11:31】上證指數半日未企穩3600點

內地股市個別走勢，上證指數一度升穿3600點，高見3603點，惟未企穩3600點，中午收市報3591點，半日升10點或0.29%。

深證成指則跌73點或0.5%，收市報14772點；滬深300指數倒跌2點或0.04%，收報5316點；創業板指跌36點或1.13%，收報3191點。

貴州茅台（ 600519）半日升0.11%，收報2197元；五糧液（000858）則跌1.98%，收報316.63元。

【11:19】教育股反彈 新東方在線漲近8%

教育股早段大幅反彈，新東方在線（1797）一度漲近8%，高見13.48元，現報12.88元，仍升4.9%；睿見教育（6068）亦曾漲逾7%，高見2.71元，現報2.59元，升2.8%；思考樂教育（1769）亦漲2.4%，天立教育（1773）升2.3%。

周二（25日）海淀區教委發佈澄清聲明表示，網傳「北京市海淀區教委開會，教育機構暑期不許開課」的消息不屬實。

【10:34】美團漲逾3% 周五公布業績

美團（3690）最新升3.3%，報285.8元，成交額15.29億元。騰訊（0700）亦升0.9%，報615.5元，成交額44.58億元。

小米（1810）再轉升0.36%，報27.85元，成交額16.15億元。

海底撈（6862）彈升近半成，高見48.9元，現報48元，仍升4.8%。

恒生指數維持升幅至200點左右，最新報29126點，漲215點或0.75%。大市成交額578億元。

【10:25】信義玻璃獲主席增持 股價飆逾半成

信義玻璃（0868）一度飆5.7%，高見29.5元，創新高；昨獲董事會主席、執行董事李賢義於增持200萬股，每股作價為26.9702港元，涉資5,594.04萬港元。增持後，李賢義的最新持股數目升至9.29億股，持股比例由22.88%升至22.93%。

信義光能（0968）則跌0.6%，報13.26元。

【10:16】小米績前偏軟 倒跌0.2%

小米（1810）績前偏軟，現倒跌0.18%，報27.7元。今早開升近2%，高見28.5元，創30天新高，目前成交金額為14.62億元。

【10:14】黃金穿1900美元關 黃金股普遍向上

黃金周二升穿1900美元關，亞洲時段現報每盎司1905美元，升0.41%。相關黃金股亦普遍向上，SPDR金ETF（2840）漲1.24%，報1384.5元；招金礦業（1818）微升1%，報8.11元；紫金礦業（2899）亦升0.86%，報11.68元。

【09:48】港交所曾升逾3% 高見490元

恒生指數現報29117點，升206點或0.71%。大市成交額257.02億元

港交所（0388）一度升逾3%，高見490元，現報488元，仍升2.82%，成交額6.42億元。

騰訊（0700）一度飆逾2%，高見624.5元，現報614.5元，微升0.74%；美團（3690）漲1.74%，報281.4元；快手（1024）逆市跌2.9%，報199.6元，跌穿200元。

小米（1810）升幅收窄，現報27.95元，升0.72%；成交額11億元。

長汽（2333）一度飆近一成，高見22.7元，現報21.95元，仍升6.3%；吉利（0175）亦升2.26%，比亞迪（1211）上揚1.52%。

阿里健康（0241）績後挫6.64%，報20.4元。

建行（0939）、工行（1398）微漲0.8%；中金公司（3908）上揚1.31%。

【09:31】日經指數升近百點

內地股市個別走，上證指數升5點，報3586點；深證成指則報14842點，微跌3點；滬深300指數報5326點，升7點；創業板指亦跌4點，報3222點。

亞太股市則造好，日經指數升98點或0.35%，報28652點；韓國KOSPI指數報3179點，升8點或0.26%；台股亦升96點或0.58%，報16692點。

【09:20】恒生指數高開145點

恒生指數高開145點或0.5%，報29056點。恒生科指高開40點或0.5%，報8044點。恒生國指開報10838點，升46點或0.43%。大市暫成交額億34.2元。

小米（1810）開升1.8%，報28.25元，成交金額8,320萬。騰訊（0700）續升2.4%，報624.5元；美團（3690）升0.22%，報277.2元；阿里巴巴（9988）升0.87%，報207.8元；京東（9618）微升0.35%，報286元；網易（9999）跌1.9%，報177.4元；快手（1024）續跌0.3%，報205元。

港交所（0388）開報482元，漲1.56%；友邦（1299）亦升0.6%，報102.4元；平保（2318）開升1%，滙豐（0005）則跌0.61%，恒生（0011）平開報162.4元。

阿里健康（0241）開跌1.6%，報21.5元；截至3月底止年度業績扭虧為盈，賺3.49億元人民幣；京東健康（6618）平開，報113.7元。

金山軟件（3888）開升0.6%，報59.2元；公司首季純利1.1657億元人民幣，按年勁升17倍。

海底撈（6862）開升3.7%，報47.5元；獲摩根士丹利將投資評級上調至「增持」，目標價55元。