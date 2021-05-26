人民幣中間價再上調184點　創2018年6月14日以來最高

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-26 09:45

5月26日人民幣兑美元中間價報6.4099，上調184點；上一交易日中間價6.4283，上一交易日官方收盤價6.4078，上日夜盤報收6.4120。

中金公司報告表示，美元指數的走弱是近期人民幣兑美元匯率升值的重要推動因素，但隨着全球復甦深化和國內增長動能放緩，預計人民幣未來進一步升值的空間可能有限，需警惕一定程度的回調風險。

報告稱，未來幾個季度美國通脹中樞大概率上行，疊加寬財政可能帶來的財政預算和經常賬户「雙赤字」，美元或將持續承壓。預計今年下半年美元指數易弱難強，大概率震盪走弱；但長遠來看，美國經濟復甦將推高實際利率，進而支撐美元。

中信證券研報則指出，從進出口角度來看，人民幣升值遇到的阻礙有限，主要原因為：人民幣升值或緩解大宗商品價格上漲帶來的壓力，進而降低進口企業成本；短期內強勁的外需疊加全球供給能力尚未修復，對中國出口形成的支撐或減弱人民幣升值所帶來的負面影響；長期來看，中國貿易結構的轉型使得出口產品對於人民幣升值的敏感度有所減弱。此外，隨着中國自身經濟實力的增強、人民幣國際化以及金融市場持續開放，人民幣資產配置價值將有所提升。

《中國證券報》5月26日報道，據統計，相比4月初低點，最近不到兩個月時間，離岸人民幣匯率升值超過1800點，幅度接近3%。中國銀行研究院高級研究員王有鑫分析，主要受兩方面因素驅動：一是美元指數午後一度快速下行至89.5附近，促使人民幣被動升值；二是中國資本市場表現較好，股匯聯動下跨境資金加快湧入，刺激人民幣匯率走強。

在國際金融問題專家趙慶明看來，美元指數走弱是主要原因。此外，民生銀行首席研究員温彬認為，中國經濟穩步回升、外貿盈餘較大、資本項目繼續流入，均支持人民幣匯率有較好表現。

中國人民銀行副行長劉國強表示，目前，人民幣匯率由市場決定，匯率預期平穩。未來人民幣匯率的走勢將繼續取決於市場供求和國際金融市場變化，雙向波動成為常態。劉國強表示，人民銀行完善以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，這一制度在當前和未來一段時期都適合中國的匯率制度安排。劉國強稱，人民銀行將注重預期引導，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器作用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

此外，日前召開的中共中央金融委會議要求，進一步推動利率匯率市場化改革，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。