小米獲美國「放生」　績前造好創三個月高　麥嘉嘉唔建議高追？

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-05-26 11:00

小米集團（1810）今日公布業績，績前有利好消息，美國哥倫比亞特區地方法院頒發最終判決，除美國國防部對於小米「中國軍方公司」的認定，正式撤銷美國投資者購買或持有公司證券的全部限制。

小米績前股價造好，早段升2.7%，高見28.5元，創2月24日以來的三個月新高。

申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉建議，現價不宜追入，始終今天有好消息出貨的可能。（受訪者提供）

美國法院「放生」 不明朗因素進一步消除

申萬宏源投資顧問服務部主管麥嘉嘉指，美國法院「放生」小米，短線上反映制裁風險減退，不明朗因素進一步消除，預計未來受制裁的機會很少。

至於小米今日將發布首季業績，市場預計經調整淨利潤按年增長七成。她引述市場調研機構 IDC 最新的報告顯示，今年首季智慧型手機市場出貨量較去年同期增長 25.5%，而小米增長跑贏同業，達164%，市佔率位處全球第三。麥嘉嘉指，預計小米今年首季手機銷售收入增長約60%至70%，但相信市場對小米業績憧憬有限。

印度疫情嚴重，小米手機銷售或受打擊。（新華社）

印度疫情影響 業績尚未反映

不過，她指出小米亦受制於三大利淡因素，其中過去增長強勁，在高基數下增長速度將會放緩；另外，印度疫情嚴重，而小米正是印度智能手機市場市佔率最高的企業，估計要第二至第三季業績才能夠反映印度疫情對其手機銷售的影響；第三是全球芯片供應短缺，或對小米手機出貨量有影響。

麥嘉嘉指，小米股價今日已經出現技術突破，高見28.5元，創2月24日以來高位，並企穩100天移動平均線之上。她預計短線阻力處於2月中約32至33元水平；而下方支持則處於20天及50天移動平均線的匯聚點，約25.5元。她建議現價不宜追入，始終今天有好消息出貨的可能，建議向下調整後才追入。