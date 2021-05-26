虛銀天星銀行邀請百間中小企　參加銀行服務沙盒試業計劃

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-05-26 13:54

虛擬銀行天星銀行（airstar）推出中小企銀行服務，並以公開形式邀請約近100間有興趣參加測試的中小企共同參與，當中覆蓋至全港不同行業中小企。

天星銀行指，有意參與相關測試的中小企，需要為單層結構的香港公司、申請人及有關人士須為香港身份證持有人並於天星銀行持有個人銀行賬戶、並需符合銀行定義的中小企資格即可參加。

該行續指出，只要中小企客戶首100萬元存款，可尊享1%活期年利率優惠；成功開立天星企業銀行賬戶的客戶在開戶日起計30日內啟動網上銀行服務，並在7月31日或之前，通過「轉數快」、特快轉賬或行內轉賬方式完成最少5筆轉出轉賬交易，可獲1,000現金奬賞；同時不設最低結餘要求及經「轉數快」轉賬的港幣及人民幣交易亦可豁免轉賬費。

天星銀行 airstar 行政總裁姚文松指，追求簡直快捷的普惠金融一向都是天星銀行的目標 ，所以今次中小企銀行服務亦支持遙距開戶，客戶無須見面亦可完成開手續，申請期間無須業務證明，參與計劃的客戶最快可以在48小時內成功開戶。又表示，該中小企業銀行服務沙盒試業計劃至7月31日。屆時需要向金管局提交報告作檢視，方可決定正式推出服務的時間。