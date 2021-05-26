人民幣在岸價突破6.4　中金料升勢空間有限　籲警惕回調風險

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-26 14:09

人民幣匯價表現強勢，在岸人民幣兌美元升勢持續，在岸價今日升穿6.4，為2018年6月以來首次，最新報6.3969，升131點子。離岸人民幣兌美元升勢持續，升238點子，現報6.3874。

不過中金卻看淡人民幣升幅，認為人民幣上升空間有限，要警惕回調風險，下半年美元指數易弱難強。

人民幣中間價今早高開，報6.4099，上調184點，上一交易日中間價報6.4283。

中金發表報告表示，美元指數的走弱是近期人民幣兌美元匯率升值的重要推動因素，實際上3月份在美元走強的背景下，境外機構小幅淨減持境內債券，而4月份又重回增持，也支撐了4月以來人民幣的升值，料未來人民幣兌美元指數進行雙方波動可能是未來一段時間的主旋律。

美元指數繼續於低位徘徊，最新報89.61，跌0.04%。

人民幣往後走勢受美元震盪左右

該行料在中短期內，美國或在年底正式購債縮減之前，當前相對較為充裕的流動性仍將保持，叠加全球復蘇的進一步深化，疊加寬財政可帶來財政預算和經常賬戶「雙赤字」，美元或持續承壓。總體來看，今年下半年美元指數易弱難強。

該行預料，中短期內隨著美元震盪偏弱，人民幣兌美元匯率受其驅動雙向波動，料人民幣進一步升值空間有限，並需警惕一定程度的回調風險，但該行判斷人民幣匯率下行壓力也不會很大。