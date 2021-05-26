花旗對亞太經濟前景感樂觀　稱部分地區疫情復發非大問題

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-26 23:12

花旗私人銀行亞洲投資策略主管彭程在接受美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）訪問時表示，亞洲部分地區新冠病例的重新增加並不是一個大問題，當疫情緩解後，該地區經濟將回到正軌。

《財聯社》周二（25日）報道，近日，亞太局部地區新冠疫情有所復發。據約翰霍普金斯大學彙編的數據顯示，過去幾周，尼泊爾、馬來西亞和台灣等亞洲經濟體的新冠病毒感染病例每天都出現了創紀錄的增長。與此同時，全球第二大疫情爆發國印度的每日新增病例數雖然較5月初的紀錄高位有所下降，但仍處於高位。這令部分投資者對亞太地區經濟復甦前景產生擔憂。

新冠肺炎疫情在印度仍嚴峻。（資料圖片）

但彭程顯然較為樂觀。他表示，亞洲並不是第一次面臨新冠疫情捲土重來的局面了。

「這就像是一部我們剛看過的電影一樣，」他説，「這就發生在剛剛過去的冬天，也發生在去年第三季度，當時我們已經經歷過這些浪潮。然後一旦新增病例減少，你就可以看到經濟復甦回到正軌。所以我認為這不是我們需要過分擔心的事情。」

彭程表示，在這樣的背景下，投資者可能會追逐航空股等「受新冠疫情影響較大」的股票，以及旅遊和休閒行業股票。

由於受到來自監管方面的壓力，部分中國科技龍頭股近期有所下滑。彭程認為，他也從中看到了逢低買入中國科技股的機會。

彭程看好大宗商品前景。（資料圖片）

彭程還表示，中國、美國和歐洲的需求可能保持彈性，因此他對大宗商品市場非常看好。

他説：「這些更接近於羣體免疫的國家可能會繼續出現大宗商品需求上升。所以我認為隨着全球經濟的持續復甦，我們現在不應該太擔心大宗商品。」