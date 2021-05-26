科法斯料今年內地企業違約及破產數目增加

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-26 16:06

從事全球信用保險及應收賬承購等業務的科法斯發表調查報告，指出《2021年中國企業支付調查報告》顯示，去年付款期限平均縮短75天，縮減11天，同時大部份行業信用期限亦在縮短。

報告指出，去年內地政府實施更大力度的財政及貨幣措施，促使各大企業從中獲益，惟預料今年相關措施強度會減弱。科法斯又預期今年會出現更多債券違約及企業破產，在去年信用增長放緩期間積累較高現金流風險行業尤為可能。

科法斯亞太區經濟學家歐韋良（Bernard Aw）指出，最新發布的調查報告顯示，去年內地企業為了應對新冠疫情，採取了加強信用管理措施。由於許多產業信用期限縮短，各企業採取信用保險﹑信用報告及更多信用管理工具，並且使用債務催收及保理服務，因與此一年相比，2020年出現逾期付款企業數目減少。

他又指出縱使疫情傳播途徑仍不確定，經濟持續復甦亦遠未獲保證，可是內地企業對中國經濟前景普遍持樂觀態度，當中73%受訪企業認為今年經濟增長將會恢復，較去年有44%受訪企業預期經濟復蘇比例增加。同時亦有更多企業預期，今年銷售業績會增長，現金流情況會有改善。

料今年企業違約情況增加

不過今次調查還顯示，個別行業信用風險不斷增加，未來數個月要密切觀察。其中建築及能源行業，去年超長期逾期付款期（即超過180日）佔營業額逾10%以上的公司比例達60%以上，相對此前翻了一番，反映出現金流風險增加。內地債券違約率亦在上升，建築及房地產行業尤為如此。

展望未來，科法斯《2021年中國企業付款調查報告》預計，今年內地企業違約及企業破產將增加。其中在2020年因疫情積累較高現金流風險的行業尤為如此。此類行業的超長期逾期付款達到年營業額10%以上，其中包括67%的建築企業﹑62%能源行業及30%零售商。