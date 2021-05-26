大摩：美股料高位震盪　警惕三大風險

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-05-26 22:49

摩根士丹利（Morgan Stanley）財富管理部門的首席投資總監Lisa Shalett表示，雖然市場的某些角落出現了大幅回落，但大多數美國股指仍保持在歷史高位附近，投資者不應因此而自滿，核心觀點如下。

據《匯通網》報道，美國4月份消費者價格指數（CPI）和生產者價格指數（PPI）均遠高於預期，幾項「核心」CPI輸入高得令人擔憂。

雖然近期通脹的某些方面可能是暫時的，但目前正在發生的一系列長期變化表明，價格上漲可能會持續下去。除了推高企業借貸成本之外，利率以及伴隨的通脹上升可能還會打壓股票價值。

數據的上行勢頭減弱或表明經濟增長放緩

花旗美國經濟意外指數（Citi US Economic Surprise Index）已從92.2下滑至14.7，此前該指數在上周令人失望的新屋開工數據出爐後不久曾一度跌至負值。

該指數衡量的是數據相對於市場預期的意外程度。經濟數據的上行勢頭減弱可能表明經濟增長放緩。

利潤阻力

供應鏈失衡、投入成本上升和工資上漲可能會對某些行業的公司盈利造成壓力，可能會加劇不太有利的年度比較，因為距離2020年大流行開始已經整整一年多。

這些因素，加上可能出現的高稅收和央行縮減債券購買規模，增加了股市回調和持續波動的可能性。

然而波動性的出現可能為投資者創造機會，將投資組合轉向優質股票，尤其是那些擁有高且可守得住的股本回報率和自由現金流收益率的股票，以及那些在合理價格下有良好增長前景的股票。

我們認為，投資者還應考慮避免大幅增持主要的被動市值加權指數。