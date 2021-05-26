Dynam去年少賺81.5%　料現財年獲利更多

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-26 18:08

在日本經營彈珠機業務的Dynam（6889）指出，日本當地新冠朋炎疫情擴大，中央政府在今年4月時，第三度發布緊急事態宣言，因此10個都道府縣知事要求多個行業暫停營業或縮短營業時間，亦要求市民避免進行若干活動。

公司又指出，由於日本在推廣新冠肺炎疫苗進度較其他國家落後，公司營運收益恢復情況一直維持在上一財政年度營業收益的70%至80%之間。

公司指出，就現財政年度財務業績前景而言，預期較上一個財政年度獲更多溢利；然而由於本財政年度財務業績的前景仍屬不可預測，未能報告任何具體財務數字。

公司指出已採取各類降低成本措施，並將在未來繼續採取有關措施。透過降低收支平衡點作努力，公司商業模式亦已作改變。因此即使經濟環境並無改善，且繼續處於不可能實現營運收益增長局面，亦可獲得穩定收益。

上財年盈利大減81%

公司又指出，截至今年3月底，全年擁有人應佔純利減少81.5%至23.63億日圓，末期息每股2日圓。

年內總投注為4,751.63億日圓，按年減少35.2%，總收益下跌30.8%至986.02億日圓。

截至今年3月底，公司經營442間遊戲館，較2020年3月底減少6間。