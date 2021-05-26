TVB﹕節目會多作不同嘗試　希望獲取年輕人口碑

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-26 21:46

電視廣播（0511）主席許濤在周年股東會上接受股東提問時指出，留意到該群小股東去信傳媒，可是該群組未曾與公司作正式接觸，加上對方以匿名方式運作，無法核實股東身份；又指出群組提及內容很大程度涉誤導及誹謗，已將相關內容轉交律師處理，及接觸相關機構將帖文移除。

他又指出律師團隊正密切關注，在需要時採取相應法律行動。

至於有小股東就內地業務表現提問，許濤指出在2015年內地業務收入逾2億元，可是至去年時，來自內地業務收入已增至8.03億元，累計增幅逾3倍，其他業務部門增長幅度亦無如此迅速。因此對小股東群組的指稱不會再作評論，並已交予律師處理。

另有股東質疑公司對合營公司Imagine Tiger Television（ITT）入賬方法，以及對金融債券投資披露等，許濤指出ITT本身由兩名A級導演及內容製作人創辦，曾有製作電影《達文西密碼》及劇集《24》的經驗；又指出劇集《Why Woman Kill》在內地上架獲得高評分之餘，亦有韓國公司取得版權代理。他預期《Why Woman Kill》第二輯或在今年夏天上架，甚至爭取港﹑美兩地同步上架，甚至爭取改編權拍成港版及廣東話版。

他預期ITT在財務上屬穩陣投資，事前亦與核數師討論有關ITT入賬問題，認為做法合適。

持有債券總值約5.1億元

財務總裁及公司秘書麥佑基指出，截至去年底由公司持有債券投資總值5.1億元，相對於總資產98.32億元，佔比約5%，並已按公司條例﹑香港財務報告準則及上市規則，將主要債券投資如星美債券作適當披露，以及適當披露定息債券組合。

在談及節目內容時，許濤指出今年年初已增強綜藝團隊，亦在節目類型上多作不同嘗試。他指出近日見到本港電視行業有很多新氣象，公司樂見其成，希望繼續顧及不同年齡層，強調包括年輕人皆是公司目標觀眾。公司會製作不同節目，希望可以獲取年輕人口碑。

此外電視廣播指出，非執行董事陳文琦及獨立非執行董事王嘉陵從今日起退任相關職務。