美股｜AMC、GME分別漲兩成及成半　電車三寶齊飆理想升14.4%

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-05-27 07:08

美股三大指數齊升，指數成分股中表現最好的包括福特汽車（F）升8.5%，美國健身新創公司派樂騰（PTON）升10.17%。Reddit愛股也再度活躍，AMC與GME分別有19.2%以及15.8%的升幅。而亞馬遜（AMZN）宣佈以84.5億美元買下米高梅（MGM）準備進攻影視製作。

中概股普遍做好，有電車三寶之稱（坊間戲稱電車三傻）的理想（LI）、小鵬（XPEV）、蔚來（NIO）汽車分別升14.41%、7.69%及4.54%，

美股收市，標普500指數升7.87點或0.19％至4196點，納斯達克綜合指數升80.82點或0.59％至13738點。而道瓊斯工業平均指數升10.59點或0.03%，收市報34323.05。

熱門中概股拼多多（PDD） 周三（26日)公佈的財報，第一季營收221.7億元，同比增長239%，年活躍買家8.23億，超過阿里巴巴的8.11億，連續第二季度蟬聯用户最多的中國電商平台。然而股價卻不似預期，逆市跌了5.54%。

亞馬遜宣佈宣以84.5億美元買下影視製作巨頭米高梅（MGM），亞馬遜在新聞稿中表示，希望藉助米高梅曾製作超過4000部電影和17000個電視劇的悠久歷史和經驗，打造旗下的影視部門Amazon Studios。該消息公佈後，米高梅（MGM）股價升1.22%亞馬遜（AMZN）微升0.19%。