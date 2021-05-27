熱門中概股普遍造好　荔枝飆升逾57%　新能源車股齊漲

撰文：李進
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周三美股小幅收高，經濟重啓概念股推動大盤上揚。道指收漲10.59點，或0.03%，報34323.05點；納指漲80.82點，或0.59%，報13738.00點；標普500指數漲7.86點，或0.19%，報4195.99點。
熱門中概股普遍造好，荔枝（美：LIZI）飆升逾57%，公司將於6月1日美股盤後公佈2021年第一季度業績；理想汽車（LI）漲超14%，財報顯示該公司一季度營收35.8億元，按年增長320%。
知乎（ZH）漲超6%，樂居（LEJU）、金山雲（KC）、人人公司（RREN）、趣頭條（QTT）、途牛（TOUR）漲超3%，中網載線（CNET）漲近3%，36氪（KRKR）、攜程（TCOM）漲超2%，百度（BIDU）、嗶哩嗶哩（BILI）、網易（NTES）、陌陌（MOMO）、歡聚集團（YY）、貝殼（BEKE）漲超1%。
新能源汽車股中，理想汽車漲超14%，小鵬汽車（XPEV）漲超7%，蔚來汽車（NIO）漲超4%。
券商股中，老虎證券（TIGR）漲超12%，海川證券（MTC）漲超5%，富途控股（FUTU）漲近3%。
比特礦業（BTCM）跌超11%，高途（GOTU）跌超8%，九紫新能（JZXN）跌超6%，拼多多（PDD）跌超5%，唯品會（VIPS）跌超2%，名創優品（MNSO）跌超1%。