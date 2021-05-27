聯儲局副主席Quarles：若經濟保持強勁　或討論減碼寬鬆

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-27 09:01

美國聯儲局負責金融監管的副主席夸爾斯（Randal Quarles）周三在智庫布魯金斯學會的線上活動中表示，「如果我對未來幾個月經濟增長，就業和通貨膨脹的預期得到印證，尤其是如果它們的表現強於預期時，那麼正如上一次FOMC會議紀要中所指出的那樣，對於聯儲局來説，在後面幾次會議上討論調整資產購買計劃將變得至關重要。」

《金十數據》報道，夸爾斯闡述了對美國經濟的樂觀展望，不過他同時表示，現在討論加息還為時尚早，貨幣政策將在一段時間內保持高度寬鬆，預計美國2022年的經濟增長將放緩至穩健步伐。

夸爾斯跟其他官員一樣，認為近期通貨膨脹率升至2%以上是暫時的，儘管上行風險可能會持續較長的時間。

夸爾斯稱，如果短缺持續到2022年，通脹預期可能會上升，使高於目標的通脹更持久。他認為通脹將在今年晚些時候回落。由於對通脹預期的調查是不穩定的，因此他不會對一兩個季度過高結果感到擔憂或驚訝。他説：「通脹將在未來幾個月回落，在2022年的某個時間點接近2%。」

夸爾斯認為，就業市場仍缺乏實質性進展。他還指出，聯儲局尚未開始量化取得「實質性進一步進展」的門檻。聯儲局可以耐心等待，讓就業率上升，加息之前將逐步縮減量化寬鬆。他説：「我們可以實現穩定物價的目標，同時也要更加耐心，從更高水平的就業中獲益。」