上證指數四連升　突破3600點水平｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-27 15:22

隔晚美股靠穩，三大指數收市上升。市場對通脹失控的憂慮減低，道指收報34323點，升10點。納指收報13737點，升80點或0.59％。標指收報4195點，升7點或0.19%。亞太股市今早受壓，截至09時15分，日經指數跌逾200點，最新報28407點；韓國KOSPI指數亦跌0.5%，報3153點。

【15:20】上證指數四連升

上證指數四連升，突破3600點水平，收報3608點，升15點或0.43%，成交額4290億元（人民幣‧下同）。

深證成指高開高收，最高曾見14955點，收市報14897點，升103點或0.7%，成交額5106億元，兩市合共成交額9,396億元。

創業板指收報3226點，升29點或0.92%。

【14:10】恒指維持29100點水平

恒生指數維持跌幅約60點，最新報29107點，大市成交額暫為1,166.68億元。恒生科指則升0.3%，報8096點。美團（3690）表現欠佳，現挫3.4%，報270元；比亞迪電子（0285）瀉2%，報49元；騰訊（0700）跌1.5%，報608.5元；阿里健康（0241）續跌1.5%，報20.3元。

藍籌股方面，海底撈（6862）再度回吐，跌3.4%，報46.35元；碧桂園（2007）亦跌1.6%，報9.84元。

中石油（0883）跌1.4%，報8.41元；中石油（0857）亦跌近1%，報3.12元。

中生製藥（1177）升近3%，報9元，暫為表現最好的藍籌。小米（1810）亦升2.7%，報28.9元。

體育用品股造好，特步（1368）漲逾半成，報8.08元；361度（1361）亦升4.8%，報3.3元；中國動向（3818）漲2.1%，報0.97元；李寧（2331）升0.87%，安踏（2020）揚0.58%。

【12:10】港股暫企穩二萬九

恒生指數半日跌87點，中午收報29078點；恒生科指逆市升0.3%，收報8093點；國企指數收報10810點，跌45點或0.41%。大市成交金額923.57億元。

小米（1810）績後逆市升近2%，中午收報28.7元；騰訊（0700）回吐2.1%，收報605元；美團（3690）亦跌2.8%，收報271.8元；阿里巴巴（9988）無升跌，收報207元；

中芯國際（0981）半日升近6%，收報24.9元。

壹傳媒（0282）復牌後飈升近一倍，中午收報0.365元，成交金額1.9億元。毛記葵涌（1716）升幅大幅收窄，半日升1.7%，收報1.2元。

滙豐（0005）逆市升0.31%，收報49.25元；其將退出美國零售銀行業務。友邦（1299）亦升0.3%，收報102.7元。

【11:40】內銀股逆市造好

內銀股逆市造好，中國銀行（3988）上揚1.3%，報2.96元；郵儲行（1658）升0.75%，收報5.41元；建行（0939）漲0.63%，報6.36元；交行（3328）亦升0.58%，報5.22元。招行（3968）回吐0.91%，報70.95元；中信銀行（0998）亦跌0.24%，報4.25元。

中芯國際（0981）升幅擴大至逾半成，高見25.05元，現報24.85元，仍升5.74%。

恒生指數跌79點或0.27%，報29086點；恒生科指升22點或0.27%，報8094點。成交額暫892.02億元。

【11:34】內地股市半日轉向上

內地股市半日轉向上，上證指數中午收報3599點，倒升0.18%；深證成指收報14849點，升55點或0.4%；兩市合共成交額4,357億人民幣。

滬深300指數中午收報5322點，微升0.03%；創業板指收升0.5%，報3212點。

【11:00】歐康維視續升6%

恒生指數最新報29146點，跌19點，最低見28950點，最高見29157點；恒生科指則升19點或0.24%，報8091點。

醫藥股續向好，藥明生物（2269）升1.18%，報119.9元；中生製藥（1177）漲1.8%，報8.92元；歐康維視（1477）續升6%，報25.55元；醫渡科技（2158）亦升半成，報38.9元。

美團（3690）曾插逾半成，低見265.2元，現報270.6元，仍跌3.22元；騰訊（0700）亦跌1.6%，報608元。

【10:00】易居遭減持 股價急挫逾11%

易居企業（2048）急挫11.8%，現報8.15元，成交額8.35億元。碧桂園（2007）以每股8元至8.18元，出售9,800萬股易居，套現7.84億至8.02億元。

恒生指數跌幅收窄，現報29104點，跌61點或0.21%；恒生科指轉升11點或0.14%，報8083點。小米（1810）現升逾2%，美團（3690）、騰訊（0700）齊跌1.6%。

比亞迪電子（0285）曾漲逾半成，高見53.25元，現漲2%，報51元。

【09:50】上證指數、深證成指均跌0.2%

內地股市向下，上證指數最新3587點，跌0.17%；深證成指先升後跌，現跌0.2%，報14767點；創業板指0.41%。

【09:40】本地媒體股炒上 毛記漲逾18%

恒生指數跌143點，報29022元；恒生科指轉跌6點，報8066點。

媒體股今早再度炒上，壹傳媒（0282）一度飆330%，高見0.8元，最新報0.465元；毛記葵涌（1716）亦漲18.6%，高見1.4元，現報1.28元，仍升8.5%；歡喜傳媒（1003）漲0.5%，報2.03元。

小米（1810）曾飆逾半成，高見29.6元，現報29.05元，仍升3.2%，成交額29.2億元。

飛魚科技（1022）再度獲騰訊（0700）增持。飛魚科技飆逾19%，報1.18元。

【09:20】恒生指數低開167點

恒生指數低開167點，報28998點。恒生科指高開9點，報8082點。恒生國指低開42點或0.4%，報10812點。大市暫成交額62億元。

績後焦點股，小米（1810）業績遠勝預期，股價開升4.3%。報29.35元。

另一焦點股壹傳媒（0282）復牌後彈升1.42倍，報0.45元，成交金額；早前該公司大股東黎智英因保安局以國安法第43條實施細則附表3第3條，凍結由壹傳媒大股東黎智英持有的71.26%股份，以及其本人持有的三間公司於銀行賬戶內所有據法權產。

其他大型科網股，騰訊（0700）開跌1.3%，報610元；美團（3690）平開，報279.6元；阿里巴巴（9988）亦跌0.77%，報205.4元；京東（9618）跌0.9%，報285元；網易（9999）逆市升0.33%，報181.1元；快手（1024）續跌0.3%，報204.2元。

金融股方面，港交所（0388）開跌0.21%，報481.8元；友邦（1299）挫1.4%，報101元；平保（2318）升0.5%，滙豐（0005）則跌1.02%。