恒指跌幅收窄　美團、騰訊跌逾1%　比亞迪電子曾飆半成｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-27 10:06

隔晚美股靠穩，三大指數收市上升。市場對通脹失控的憂慮減低，道指收報34323點，升10點。納指收報13737點，升80點或0.59％。標指收報4195點，升7點或0.19%。亞太股市今早受壓，截至09時15分，日經指數跌逾200點，最新報28407點；韓國KOSPI指數亦跌0.5%，報3153點。

【10:00】易居遭減持 股價急挫逾11%

易居企業（2048）急挫11.8%，現報8.15元，成交額8.35億元。碧桂園（2007）以每股8元至8.18元，出售9,800萬股易居，套現7.84億至8.02億元。

恒生指數跌幅收窄，現報29104點，跌61點或0.21%；恒生科指轉升11點或0.14%，報8083點。小米（1810）現升逾2%，美團（3690）、騰訊（0700）齊跌1.6%。

比亞迪電子（0285）曾漲逾半成，高見53.25元，現漲2%，報51元。

【09:50】上證指數、深證成指均跌0.2%

內地股市向下，上證指數最新3587點，跌0.17%；深證成指先升後跌，現跌0.2%，報14767點；創業板指0.41%，報5298點。

【09:40】本地媒體股炒上 毛記漲逾18%

恒生指數跌143點，報29022元；恒生科指轉跌6點，報8066點。

媒體股今早再度炒上，壹傳媒（0282）一度飆330%，高見0.8元，最新報0.465元；毛記葵涌（1716）亦漲18.6%，高見1.4元，現報1.28元，仍升8.5%；歡喜傳媒（1003）漲0.5%，報2.03元。

小米（1810）曾飆逾半成，高見29.6元，現報29.05元，仍升3.2%，成交額29.2億元。

飛魚科技（1022）再度獲騰訊（0700）增持。飛魚科技飆逾19%，報1.18元。

【09:20】恒生指數低開167點

恒生指數低開167點，報28998點。恒生科指高開9點，報8082點。恒生國指低開42點或0.4%，報10812點。大市暫成交額62億元。

績後焦點股，小米（1810）業績遠勝預期，股價開升4.3%。報29.35元。

另一焦點股壹傳媒（0282）復牌後彈升1.42倍，報0.45元，成交金額；早前該公司大股東黎智英因保安局以國安法第43條實施細則附表3第3條，凍結由壹傳媒大股東黎智英持有的71.26%股份，以及其本人持有的三間公司於銀行賬戶內所有據法權產。

其他大型科網股，騰訊（0700）開跌1.3%，報610元；美團（3690）平開，報279.6元；阿里巴巴（9988）亦跌0.77%，報205.4元；京東（9618）跌0.9%，報285元；網易（9999）逆市升0.33%，報181.1元；快手（1024）續跌0.3%，報204.2元。

金融股方面，港交所（0388）開跌0.21%，報481.8元；友邦（1299）挫1.4%，報101元；平保（2318）升0.5%，滙豐（0005）則跌1.02%。