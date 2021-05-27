小米首季業績亮眼　股價逼近29元　大行最新觀點一文看清

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-27 13:49

小米集團（1810）業績遠勝市場預期，季度營收、調整淨利潤均創單季曆史新高，尤其是智能手機繼續保持強勁增速。今日股價高價4.26%，小米最新報28.85元，升2.5%，成交額為78.84億元。

小米昨日（26日）公布截至今年3月底止首季業績，收入按年增長54.7%，至768.8億元（人民幣．下同）；除稅前利潤為90.66億元，按年大增2.69倍；非國際財務報告準則計量經調整淨利潤為60.69億元，按年大增1.63倍。

整體業績亮眼，大行齊聲唱好小米，紛紛上調目標價。

野村：芯片供應仍然緊張 難以會有驚喜表現

野村發表報告，下調對小米投資評級，由「買入」降至「中性」，目標價由27元升至31元，認為公司大部份正面因素已在股價上反映，指小米股價自3月中以來已累升29%，遠勝恒指同期表現，兼且估計公司會迎來不明朗因素，料智能手機付運會鞏固，但難以會有驚喜表現，因芯片供應仍然緊張，及料電視產品付運疲弱。

摩根大通：所獲得訊息全部正面

摩根大通發表報告，重申對小米「增持」投資評級，對其目標價由32元上調至35元，即預測2022年市盈率24倍。同時將上調小米2021年及2022年調整後每股盈利預測各18%及7%。

該行指，小米首季業績分析員會議所獲得訊息全部正面，內地智能手機市場月度活躍用戶增長強勁，並提升優越市場份額，公司持續擴張海外市場。

野村料小米智能手機付運會鞏固，但難以會有驚喜表現，因芯片供應仍然緊張。（新華社）

花旗：芯片短缺持續 高毛利率可能會持續更長的時間

花旗發表報告表示，小米首季業績表現強勁，主因在產品組合改善、芯片短缺情況下減少促銷帶動毛利率高於預期，公司管理層有信心達到全年增長目標。

該行又指，線下銷售點及營運商渠道擴張可能會推動小米市佔率增長的動力，加上隨著芯片短缺的持續，高毛利率可能會持續更長的時間，從而帶動2021至2022年度利潤增長。該行重申小米「買入」評級，目標價由30元升至35元。

美銀：智能手機毛利率將趨向正常化 內地及印度競爭加劇

美銀證券發表研究報告指，小米智能手機毛利率將趨向正常化，主要因為安卓同業庫存消化，而榮耀亦會在下半年回歸。此外線下渠道擴張及線上線下同價的策略或拖累經營開支。

該行估計互聯網業務利潤將轉弱，主要因為內地需求減慢，加上在第三季尾旺季前將有較少高端型號推出，同時公司對金融科技方面亦較保守。

該行將公司2021至2023年每股盈測升1%至19%，以反映業績表現，目標價由27.4元升至30元，重申「中性」評級，認為公司有穩健業績，而歐洲方面增長亦強勁，不過內地及印度競爭加劇。