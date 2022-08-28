陳茂波：沽港元不等同資金流走　不影響本港金融穩定

財政司司長陳茂波今（28日）發表網誌指，近數天市場對美國大幅加息預期再度升溫，美國如果再大幅度加息，或會引起新一輪的套息活動，再次為港元帶來沽壓。

陳茂波表示，數天前，美國聯儲局主席鮑威爾在全球央行年會發言時重申穩定物價的重要性，明言不會「過早」放鬆貨幣政策，其言論加深了市場對聯儲局將繼續較大幅度及較快地加息的預期，包括在9月份的議息會議再加息0.75厘，並觸發了美股日前的急跌。

如果聯儲局9月份再加息0.75厘，便會是美國今次加息周期中，連續第三次大幅加息，即短短七個月內合共加息3厘，聯邦基金利率目標區間將升到3至3.25厘水平。

陳茂波昨跟行政長官及其他主要官員，出席第二場施政報告地區諮詢會。（陳茂波網誌）

套息交易及港元沽盤或再現

陳茂波認為，美國如果再大幅度加息，意味套息交易及港元沽盤很可能會再出現，本港息率趨升的壓力亦會增加。不過，正如港府過去一再強調，即使息差因素及套息活動令港匯沽盤過去數月一度增加，但上半年本港認可機構的存款總額仍略升0.4%，反映「沽港元」不等同「資金流走」，亦不會影響香港的金融和貨幣穩定，因為上述的息差因素及套息活動，全部均在聯繫匯率制度的預期之內。

他又指，近日在不同的場合包括施政報告的諮詢會上，聽到不同行業、不同背景的商會、金融界和中小企等代表的意見，許多來自金融、貿易、航運、航空以至會展界別的代表均指出，香港需要加快恢復與內地通關，更需要盡快加強和國際市場的便捷往還，這樣對吸引和留住人才，以至相關外資企業繼續在香港營運和投資至為關鍵。

面對目前的國際政治局勢變化，陳茂波認為本港必要進一步強化與新興經濟體的經貿合作，更積極吸引不同地域的人才和企業來港發展、使用香港這優質高端服務平台，以及吸引更多來自不同地方、背景多元化的企業來香港上市集資及拓展業務。