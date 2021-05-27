期指周五結算　留意大市會否突呈反向｜股壇繹思．許繹彬

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-27 16:20

近日人民幣近日強勢，創下3年新高，衝穿6.4關口，加上國家要遏止大宗商品價格「不合理暴漲」，市場預期有望國內通脹會有所降溫，驅使中國兩個A股市場連升兩日，滬深兩市成交更達人民幣1.006萬億元，是時隔3個月首次成交破萬億元。除國內資金外，外國資金也強勢湧進A股市場，兩市淨流入錄得人民幣217億元，已超越2019年的214億，暫創下歷史新高；當中受追捧對象屬金融及白酒股。

國內A股回勇，令北水南下力度再度加強，北水至愛的「孖寶」騰訊（0700）及港交所（0388）的股價，可謂雙翼齊飛，令沉寂的港股突被注入生氣，總算暫時盡洗港股在「五窮月」初段的頹勢，而本周二、三亦合共急升近754點，突破29,000點，初步已重返四月尾的水平，並重上50天及100天線，故此「五窮月」魔咒或未能奏起。

除「孖寶」外，受惠於人民幣強勢下，中資銀行及內險股亦成追捧對象；筆者認為，儘管大市在多重利好消息下，突然出現轉向，但奈何成交仍未見顯著突出，適逢本周五乃期指結算，投資者必須格外留神大市會否突呈反向，繼續短炒相信仍是上策。

另外，全球各國正著為重建經濟的道路作好一切準備，帶動各類原材料上漲實屬理所當然，但大部份在港上市的資源類股份，好像與實際價格有點背馳，相信是因為國內突然採取遏止大宗商品價格「不合理暴漲」有關，令股價未能與實際環境配合。

筆者擔心此類調控舉措的影響會否只是曇花一現，因為全球原材料需求殷切，若情況持續，確實會再將所有資源價格進一步推高，令國際資源價格急升的景況仍會持續，相信這國際升幅可能不算是不合理的暴漲，所以儘管現行資源類股份的股價出現背馳，但此類股份仍可以有機會突圍，投資者勿過份輕視。

許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗