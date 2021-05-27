美團前瞻│美團明放榜　收入料倍增　惟社區團購致虧損擴大

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-27 21:31

美團（3690）將於明日（28日）公布首季業績，市場估計公司收入可升1倍，而經調整盈利因新業務虧損擴大而錄得虧損蝕近40億元，今日公司股價績前跌2.8%，報271.8元。投資者要關注配送收費新規影響、社區團購發展，以及「反壟斷法」事宜。

據彭博綜合預計，美團收入按年升112.9%至356.7億元（人民幣．下同），營業虧損55.4億元，經調整虧損為39.7億元。

美團主營外賣業務佔整體收入近6成，瑞信預期美團首季外賣方面收入可按年增長115%至203.9億元，而料公司首季收入可錄按年增長109%至350億元，估計其經調整虧損為37億元。公司首季受惠「就地過年」而帶領需求上升，訂單增長迅速，料訂單量按年增長1.1倍，平均每日訂單量達3,140萬單，按年升108%，按季跌13.4%，而每單經營溢利為0.34元，錄得按季增長28.7%，經調整經營溢利率為4.7%，變現率為14%。

主營外賣收入料倍增 留意配送收費新規變化

投資者可留意美團近日改變外賣配送收費規則，由原本的商戶抽佣率改為技術服務費和履約服務費，並細分為距離、下單價格、時段三個部分。在新抽成規則下，近距離高客單價的商家抽成明顯降低，而遠距離低客單外賣的抽成明顯提高，部分甚至逾90%，並自5月起推行費率透明化試點。瑞信相信這可提升平台費率更趨透明，並鼓勵商家提升至高訂單量產品。

美團近日改變外賣配送收費規則，由原本的商戶抽佣率改為技術服務費和履約服務費，並細分為距離、下單價格、時段三個部分。（視覺中國）

同時，因應疫情消退而復甦，瑞信預料首季店內及酒店業務預期收入增104%至63.2億元，經調整經營溢利為24.6億元。該行雖然維持美團為「跑贏大市」評級，惟因未來新外賣配送收費規則改變、社區團購同業加大投資令競爭加劇，以及「反壟斷法」監管等，將目標價降至374港元。

另外，騎手保障事宜亦受社會關注。中信証券認為，騎手社保對外賣平台盈利水平影響較為有限。該行按美團日活騎手約120萬人、專職騎手比例為40％、對應約48萬人計算，在極端情況下，美團需為專職騎手額外承擔的社保金額約45億元。即使是平台和代理商共同承擔的情況下，對美團當前外賣每單經營溢利影響僅約0.15元。該行維持今年外賣訂單量按年升44%至146億單、每單經營利潤約0.53元的預測。

中信証券則預測美團首季外賣日均訂單量按年增長112%，變現率14.4%，其業務經調整經營利潤率為4.5%，按年上升5.2個百分點，到店、酒旅業務收入按年增長104%，其經調整經營利潤率為38%，按年上升16個百分點。

中信証券認為，騎手社保對外賣平台盈利水平影響較為有限。在極端情況下，美團需為專職騎手額外承擔的社保金額約45億元。（視覺中國）

社區團購領先行業 美團優選料虧損巨大

曾指社區團購是「五至十年一遇的最佳機會」的美團董事兼首席執行官王興曾表示，新業務的其中一半經營虧損來自「美團優選」，但他強調，該業務有巨大增長潛力，公司「將竭盡全力抓緊機會」。

中信証券指，根據草根調研匯總，今年首季重點跟蹤的內地7家頭部社區團購平台的交易規模約為430億元，整體日均件單量已超過5,600萬，預計首季美團優選平台GMV約120億元，日均件數超1,850萬單，交易規模和市佔率方面繼續領跑行業。同業的拼多多旗下多多買菜緊隨其後，行內競爭巨大，雙方未能拉開差距。

中信証券指，行業競爭雖造成短期資本加重投放，但美團平台擁有規模優勢和經營槓桿正在逐步兌現，可期待未來幾個季度平台整體履約成本的邊際改善，預計美團優選首季業務經營利潤率為負30%，料相關虧損額約60億元，新業務虧損為85.9億元。

瑞信表示，經渠道調查得知，美團優選暫領先行業，4月份以每日2,800萬訂單量跑出，公司目前集中發展冷鏈項目以應對夏天天氣，並同時提升經營效率。該行估計美團首季新業務虧損擴大至85億元，美團優選業務佔其中的60億元。

美團創始人王興曾表示，社區團購是「五至十年一遇的最佳機會」，新業務的其中一半經營虧損來自「美團優選」。（網絡圖片）

關注反壟斷事件進展

市場約繼續關注美團在「反壟斷法」下的發展。在4月底，市監局表示，根據舉報，依法對美團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，美團回應稱，將積極配合監管部門調查，嚴格落實相關規定。

在阿里巴巴被罰182億元之後，目前已經過一個月的整改時限，美團亦在收費規則上有所改變。投資者可留意公司績後就相關事件的表態。中信証券認為內地反壟斷審查、社保推進等問題影響可控，維持「買入」評級，及目標價414.4港元。