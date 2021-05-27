世華全年虧損130萬美元　派末期息0.1美仙

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-27 21:10

世華系公布截至今年3月底止全年業績。期內世界華文媒體（0685）轉盈為虧，錄130萬美元擁有人應佔虧損，派末期息0.1美仙。營業額為1.15億美元，按年跌51.6%。

單計截至今年3月底季度，公司轉虧為盈，錄220.8萬美元擁有人應佔溢利，營業額為2,962.5萬美元月，減少約23%。

公司指出年內應對新冠肺炎疫情帶來的挑戰，確保業務可持續經營。展望下一財年，認為在證實全球疫苗接種有效及大部份國家重開邊境前，仍充滿挑戰。

公司指出因應大多數企業轉向數碼化以降低疫情傳播的新常態，會繼續致力為廣告客戶提供更具創意的數碼廣告解決方案。

萬華去年虧逾1700萬元

世華旗下的萬華媒體（0426）公布全年業績，截止今年3月底止，公司除稅後虧損為1,725.5萬元，每股虧損0.43仙，不派息。

期內，集團營業額錄4,594.3萬元，按年下降34.5%。期內，毛利達422萬元，按年減少了近97%。

集團指，去年就無形資產、使用權資產以及物業、廠房及設備計提一次性減值虧損撥備983萬元，導致集團錄得除稅後虧損2,684.8萬元。

此外，截止今年3月底止，集團持有1,200萬股毛記葵涌（1716）普通股，相當於毛記葵涌股權之4.4%。年內就該等普通股收取之股息為57.6萬元。