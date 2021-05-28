小米業績打破「見光死」慣例 　專家：無貨唔好急 　等呢個位買

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-28 08:00

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、嗶哩嗶哩（B站）（9626）等多間中資科網股本月先後發業績，雖然各有焦點，既有勝預期，亦有遜預期；可是，卻不約而同出現同一個現象——就是在業績後股價急挫，俗稱是「見光死」魔咒（詳見附表）。唯獨是小米業績後股價表現，成功打破慣例，周三（26日）公布業績後，股價在周四（27日）最多升逾5%，成近期唯一一間績後上升的科技龍頭股。

一表看清近期科技股績後股價走勢

B站業績優預期 績後翌日股價亦受壓

阿里巴巴、騰訊及嗶哩嗶哩於本月14日及21日分別公布業績，阿里巴巴及騰訊的盈利未及市場預期，股價績後第二日分別挫4%及3.4%。

然而，即使是季度收入及盈利雙雙優於市場的嗶哩嗶哩，股價亦未能逃出「見光死」魔咒，單日急挫6.3%，穿700元水平，見本港上市新低，至其後數日才接連回升。對於此現象，市場人士普遍認為是由於很多短線投機者，會在業績前買入股份「炒業績」，至業績公布後迅即沽貨，令到股份沽壓急增所致。

不過，小米業績後的表現，可謂近期的逆市奇葩。股價績後翌日一開市即高開逾4%，盤中升幅一度收窄，企穩28.15元，至尾市再度發力，收市升3.2%，報29.05元，創近3個月高。

即使是季度收入及盈利雙雙優於市場的嗶哩嗶哩，股價亦未能逃出「見光死」魔咒（網上圖片）

小米手機價量齊升 推動毛利率升穿10%

小米今次業績，最大亮點在於，佔集團收入佔比近70%重點業務﹕智能手機業務，出現價量齊升。

銷量方面，小米首季售出4,940萬部智能手機，按年升69%，按季升近17%。同時，售價方面，受惠歐洲市場拓展急速，帶動手機價格有加價空間，首季智能手機的平均價格升0.4%至每部1,042.1元人民幣，推動智能手機業務毛利率升穿10%，急升4.8個百分點至12.9%。

毛利率得以上升，主要受惠手機雙品牌策略，同時成功進入中高價手機市場。今年首四個月，小米11、小米11 Pro和小米11 Ultra的全球訂單量突破300萬台，根據第三方數據，小米 11系列在內地定價4,000元至6,000元人民幣的安卓手機中銷量排名第一。同時，在內地定價在4,000元至6,000元人民幣區間的智能手機市場份額，由去年同期的5.5%，急速提升至首季的16.1%，反映其中高價手機系列亦陸續受市場接受。

小米智能手機業務毛利率升穿10%，急升4.8個百分點至12.9%。

小米11打入中高價市場 內地市佔率急升

金利豐證券研究部執行董事黃德几接受訪問時表示，看好小米的手機及物聯網業務表現，直指今次的業績，特別是手機出貨量增長按年升69%，有助消除早前市場擔心印度疫情，會影響小米在當地的產能及銷情。

另外，小米本周獲美國法院正式撤銷美國投資者購買或持有小米證券的全部限制，解除「中國軍方公司」認定。本周國際第二大指數公司富時羅素表示，將評估小米是否合符納入富時中國50指數的資格，早前，富時羅素已將小米重新納入全球股票指數。市場密切注意富時中國指數系列將於6月2日公布季度審核結果，如果能夠重返指數，對小米的股價將有更大推動力。

投資策略上，黃德几中線維持看好小米表現，預期今年有望重上30元關口，挑戰33元。現時股價已經連升四星期，如果未有貨的話，亦不應急於追貨，建議待股價回調至27.4元左右再加注。