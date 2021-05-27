香港基金公會反對政府收緊查冊安排

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-27 22:03

政府早前宣布擬收緊對董事查冊安排。日後查冊時，只能知悉相關董事個人身份證號碼的英文字母與隨機3個數字。外界多指安排不理想。其中香港基金會在本月12日，已去信政府反對收緊董事查冊，並呼籲作公眾諮詢。

香港基金會公會於信內指出，擔心收緊措施會影響香港資訊透明度，繼而影響香港金融中心地位；認為香港應跟隨國際最佳準則，提供董事全部身份證號碼。若政府不願提供董事全部身份證號碼，則應考慮引入董事身份識別碼。

公會指出查冊能為投資者提供獨特的身份辨識標誌，若遮蓋有關資料，基金識別關連交易難度將會上升，亦難釐清公司股權關係；又指出在本港關連交易﹑關聯交易是十分常見，第二上市制度亦豁免部份要求，憂慮收緊查冊會降低香港資訊透明度。

公會指出基金經理進行認識你的客戶（KYC）及盡職調查過程亦受影響。信中指出見前基金經理開戶﹑審閱客戶姓名過程，均要利用公司註冊處查閱公司年度收入﹑確認客戶姓名及住址等。

公會指出縱使部份資料可從客戶取得，可是公司註冊處的資料可說是最權威及全面識別身份的資料。基金經理亦需要滿足海外監管要求，收緊查冊不僅可能影響海外合規，亦有可能不符國際反洗錢組織﹑金融行動特別工作組的建議。