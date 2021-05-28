美媒：美國消費者承擔對中國商品加徵關稅近93%成本

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-05-28 08:21

美國《理性》雜誌發文《中國支付不到8%的關稅成本，剩下的全由美方承擔》指出，特朗普（Donald Trump）的著名論斷是，「貿易戰是好事，也容易取勝」。但如今已經確認，正如經濟理論預測的那樣，美國納稅人是前總統關稅的最大輸家。迄今，拜登（Joe Biden）在很大程度上還在延續這一做法。

文章稱，特朗普及其貿易顧問一直宣稱，對來自中國的產品加徵關稅並非由美國人埋單。但經濟理論和實際情況都表明並非如此。拜登政府上任以來，照搬相同理由，稱關稅是針對中國的「合法工具」。言外之意是，關稅可對中國產生一定經濟壓力，拜登的白宮能將其用於政治目的。但這些都是錯的。穆迪投資者服務公司（Moody's Investors Service）最新報告顯示，美國消費者承擔了對中國商品加徵關稅近93%的成本，只有7.6%的增加成本被中國吸收。

文章強調，情況越來越糟。當中國作為回應手段對許多美國商品加徵關稅時，美國公司付出巨大代價。換句話説，美企最終在貿易戰中吃了虧，無論進口商還是出口商。美國進口商承受了特朗普關稅的大部分成本，而對華出口的美企受到報復性關稅的打擊也比中國對美出口企業受到的打擊更加嚴重。

根據彼得森國際經濟研究所（PIIE）的數據，2018年之前，美國對從中國進口產品的平均關稅僅為3.1%。但特朗普對從工業品到玩具的各種進口商品加徵關稅後，這個數字已上升到19.3%。中國徵收的報復性關稅則將其對美國製造商品的關稅從8%提高到20.7%。根據該所數據，世界上最大兩個經濟體之間的貿易商品中，現在有一半以上要加徵關稅，而在貿易戰開始前還不到1%。

文章指出，越來越多證據表明，對華加徵關稅對美國經濟來説是失敗的。