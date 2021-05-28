恒指升超150點　長實股價揚逾4%　滙豐升穿50元｜持續更新

撰文： 黃捷 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-28 10:17

【10:17】恒指報29292點

恒指升179點，報29292點；科指跌0.6%，報8123點。

滙豐（0005）升穿50元，最高見50.4元，現仍升2.76%，報50.3元。

長實現升4.52%，報52.05元，成交額7.17億元。

【09:46】恒指報29278點

長實（1113）公佈，向李嘉誠基金會收購4項歐洲基建業務權益及回購計劃已結束；建議收購於上周五（21日）完成，股份回購亦於昨日下午4時結束。

長實現升4.12%，報51.85元，成交額5.45億元。

根據股份回購要約，從接納股東接獲的有效接納涉及合共4.11億股股份，超出3.8億股的回購上限，公司將按通函及要約文件內的既定公式釐定從接納股東回購的股份總數，因此接納股東提呈的所有股份最終並非全部將獲購回。

接納回購股東股份及註銷後，李氏家族連同李嘉誠基金會持有的長實股份增加至45.6%。

【09:25】恒指高開106點

港股近日強勢，重回29000點樓上，恒指今早開報29219點，升106點或0.36%；國指開報10875點，升26點或0.25%：科指開報8135點，升11點或0.15%。大市成交額為148億元。

重磅科技股方面，騰訊﹙0700﹚升0.41%，報608元；阿里巴巴﹙9988﹚跌0.19%，報208.4元；今日公布季績的美團﹙3690﹚升0.29%，報272.6元。

友邦﹙1299﹚及滙控﹙0005﹚則分別升0.78%及1%。

焦點新股京東物流﹙2618﹚首掛開報46.05元，較招股價40.36元上升14.1%。