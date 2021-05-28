美團放榜前挫逾3%　恒指午後轉跌 ｜持續更新

撰文： 黃捷 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-28 14:31

【14:29】恒指午後升轉跌

港股午後轉升為跌，恒指最新報29052點，跌60點，國指最新報10770點，跌77點，科指最新報7945點，跌178點。

美團（3690）放榜前夕跌幅擴大，最新報263.4元，跌3.1%；騰訊（0700）跌0.5%，最新報602.5元，小米（1810）跌2.2%，最新報28.4元。

【13:10】恒指升179點

港股午後初段升約179點，報29292點；科指跌0.77%，報8060點；國指升15點，報10863點。

長實（1113）現升5.42%，報52.5元；滙豐 （0005） 現升3.78%，報50.8元。

其余銀行股備受追捧，恒生（0011）現升逾3%，中銀（2388）升2.5%。內銀以郵儲銀行（1658）表現最好，升4.84%；招行（3968）升近3%，建行（0939）升近2%。

【11:53】恒指升173點

金融股領漲，其中升超3%的滙豐 （0005） ，貢獻大市85點；相當於大市逾半升幅。升逾1%的建行 （0939） ，貢獻大市26點；友邦 （1299） 升0.8%，貢獻大市23點。

長實（1113）升勢持續，高見52.6元，現仍升5.42%，報52.5元。

【11:06】恒指升124點

滙豐 （0005） 升幅擴大至3%，破頂高見50.5元，成交12.1億元。長實 （1113） 最高見52.45元，現升逾4.82%報52.2元。壹傳媒現跌7.14%，報0.26元。大市最新升約124點，報29237點。

摩根士丹利發表報告，認為長實相關收購及回購建議獲接納，對於現有的獨立股東而言不會攤薄股權，但負債率會上升，涉總回購金額逾190億元，該行料上述計劃可令每股股息將至少增加至2.07元，意味著股息回報為4.2厘。

該行表示，予長實集團「與大市同步」投資評級及目標價50元。

【10:40】港股升幅收窄至不足100點

恒指最新升不足100點，於29200點水平爭持。成份股方面，長實（1113）表現續強勢，升逾4%，現報51.9元，為表現最佳藍籌。滙豐（0005）升2.86%，重上50元大關。

阿里健康（0241）續後繼續走弱，暫錄3連跌，最新跌4.4%，報19.36元，為表現最差藍籌。

【10:17】恒指報29292點

恒指升179點，報29292點；科指跌0.6%，報8123點。

滙豐（0005）升穿50元，最高見50.4元，現仍升2.76%，報50.3元。

長實現升4.52%，報52.05元，成交額7.17億元。

【09:46】恒指報29278點

長實（1113）公佈，向李嘉誠基金會收購4項歐洲基建業務權益及回購計劃已結束；建議收購於上周五（21日）完成，股份回購亦於昨日下午4時結束。

長實現升4.12%，報51.85元，成交額5.45億元。

根據股份回購要約，從接納股東接獲的有效接納涉及合共4.11億股股份，超出3.8億股的回購上限，公司將按通函及要約文件內的既定公式釐定從接納股東回購的股份總數，因此接納股東提呈的所有股份最終並非全部將獲購回。

接納回購股東股份及註銷後，李氏家族連同李嘉誠基金會持有的長實股份增加至45.6%。

【09:25】恒指高開106點

港股近日強勢，重回29000點樓上，恒指今早開報29219點，升106點或0.36%；國指開報10875點，升26點或0.25%：科指開報8135點，升11點或0.15%。大市成交額為148億元。

重磅科技股方面，騰訊﹙0700﹚升0.41%，報608元；阿里巴巴﹙9988﹚跌0.19%，報208.4元；今日公布季績的美團﹙3690﹚升0.29%，報272.6元。

友邦﹙1299﹚及滙控﹙0005﹚則分別升0.78%及1%。

焦點新股京東物流﹙2618﹚首掛開報46.05元，較招股價40.36元上升14.1%。