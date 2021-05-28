港股期結日　美團首季料蝕近40億元　京東物流首掛│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-28 09:35

中美股市氣氛不錯，A股昨重上3600關，創近3個月新高，美股亦迫近高位，港股今日期結日，恒指上企二萬九，挑戰29400阻力，而今日市場重點為美團（3690）業績。

美團今日放榜，投資者要關注配送收費新規影響、社區團購發展，以及「反壟斷法」事宜。據彭博綜合預計，美團收入按年升112.9%至356.7億元（人民幣．下同），經營虧損為55.4億元，經調整虧損39.7億元。

中美股市氣氛不錯，港股今日期結日，恒指上企二萬九，並挑戰29400阻力。（資料圖片）

監管新常態 社區團購發展成焦點

值得留意的是同是大搞社區團購的「十薈團」被市場監管總局處以150萬元罰款，並責令「十薈團」平台江蘇區域停業整頓三日。市監局又指下一步將繼續對社區團購市場競爭狀況保持高度關注，保持監管執法力度不放鬆，千萬不要想當然地以為交了罰款就買到了「護身符」。市場監管已成新常態，美團在社區團購領先同業，今可留意管理層的表態和目標。

個股方面，京東物流（2618）今日首掛，公司以接近下限區間定價，每股40.36元，一手中籤率僅8%。據昨日耀才暗盤交易市場收報49.8元，較招股價高出23.4%。

另外，再有物管股配股，雅生活（3319）以折讓6.6%配售新股，配售價為每股37.6元，並擬配發8,666.7萬股新股，集資32.4億元。公司股價昨升7.1%，報40.25元。

美國就業情況改善，美國勞工部公布，截至5月22日一周的首次申領失業救濟人數跌3.8萬人至40.6萬人。（資料圖片）

美國就業改善 美股迫近高位

美國就業情況改善，美國勞工部公布，截至5月22日一周的首次申領失業救濟人數跌3.8萬人至40.6萬人，少過預期的42.5萬人，並連續4周下跌。

再者，美國總統拜登將於今日提出上任後第一份預算案，預計規模高達6萬億美元，並將部分預算用於推動基礎建設與擴大社會保障網絡，預計美國聯邦支出將於2031年增至8.2萬億美元。

美股道指連升兩日，收市升141點或0.4%，報34464點，距離高位35091點不足2%。標指升0.1%，收報4200點，納指僅錄微跌，收市報13736點。