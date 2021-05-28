人民幣匯價再創3年高　央行警告：不要賭人民幣升值或貶值

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-28 10:30

中國外匯交易中心今日（28日）公布人民幣兌美元中間價，按日續上調172點，突破6.4關，報6.3858兌一美元創約三年高。全國外匯市場自律機制第七次工作會議昨日（27日）召開，央行首度開腔，指出不要賭人民幣匯率升值或貶值，久賭必輸。

中國外匯市場指導委員會（CFXC）主任委員、人民銀行副行長劉國強出席並講話，副主任委員、國家外匯管理局副局長王春英等參加會議。

會議認為，當前外匯市場總體平衡。影響匯率的市場因素和政策因素很多，人民幣既可能升值，也可能貶值。沒有任何人可以準確預測匯率走勢。不論是短期還是中長期，匯率測不准是必然，雙向波動是常態，不論是政府、機構還是個人，都要避免被預測結論誤導。匯率不能作為工具，既不能用來貶值刺激出口，也不能用來升值抵消大宗商品價格上漲影響。

會議強調，企業和金融機構都應積極適應匯率雙向波動的狀態。企業要避免偏離風險中性的「炒匯」行為，不要賭人民幣匯率升值或貶值，久賭必輸。金融機構不僅不能幫助企業「炒匯」，自身也不宜「炒匯」，否則不利於銀行穩健經營，還會造成匯率大起大落。外匯自律機制要堅持不懈，持續引導企業和金融機構樹立風險中性理念。