Cathie Wood：比特幣下跌都怪Elon Musk和ESG

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-05-28 11:15

據新浪財經報道，方舟投資管理公司創始人Cathie Wood認為，特斯拉CEO馬斯克和ESG（環境、社會和公司治理）運動應該為最近加密貨幣的暴跌負責。

Cathie Wood在Coindesk主辦的Consensus 2021會議上表示：「很多機構購買暫停了，這是ESG運動和埃隆·馬斯克（Elon Musk）加劇的觀念促成的，這種觀念認為比特幣挖掘存在一些真正的環境問題。」

最近的研究發現，加密貨幣採礦背後的能源消耗量與一些中等規模的國家相當，其中大部分是煤炭驅動的，儘管加密貨幣好倉對這些發現提出了質疑。

馬斯克5月12日在推特上表示，特斯拉將停止接受比特幣作為購買汽車的支付方式，理由是加密貨幣採礦過度使用化石燃料。自那以來，比特幣等一些加密貨幣的價值已較近期峯值下跌了50%以上。馬斯克本周表示，他正在與開發人員和礦工合作，開發更環保的加密採礦流程。

伍德在接受CoinDesk採訪時表示：「埃隆可能接到了一些機構打來的電話，」指出全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）是特斯拉的第三大股東。

伍德説，貝萊德CEO拉瑞-芬克「關注ESG，尤其是氣候變化，」她説。「我確信貝萊德有一些抱怨，也許歐洲有一些非常大的股東對此非常敏感。」

儘管造成了最近的波動，但伍德預計馬斯克長期而言仍將是推動比特幣上漲的積極力量，甚至可能有助於減少其對環境的影響。「他鼓勵了更多的對話，更多的分析性思考。我相信他會成為這個過程的一部分。」她説道。