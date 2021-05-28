許正宇出席一帶一路金融合作論壇　「融資功能是香港看家本領」

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-05-28 12:33

財經事務及庫務局局長許正宇今日於出席亞洲金融合作協會2021年「一帶一路」金融合作論壇的視像致辭。

他表示，「一帶一路」涵蓋的國家佔全球人口超過62%，貢獻全球GDP的33%、全球貨物貿易的36%，未來還有廣闊的增長和提升空間。要滿足當中的基礎建設投資需求、建立聯網和全新的貿易路線，資本作為當中的推動力量可謂必不可少。

許正宇稱，融資功能是香港作為國際金融中心一直以來的「看家本領」，在股票首發融資方面，香港在過去12年中有7年的融資金額都排名世界第一。最新的數據顯示，今年首季度香港的首發融資金額高達1,300多億港元，按年增長近9倍。

在債券市場方面，香港同樣處於領先地位，於2020年香港是亞洲區安排國際債券發行最具規模的中心，佔相關發行金額達34%。香港因此可以作為「一帶一路」融資服務和項目配對的首選平台，連接國際投資者以資本的力量推動「一帶一路」建設和發展。

他續指，在綠色金融的發展上，香港近年也投入了大量資源和精力，力求將它成為提升香港金融業的新增長引擎，同時改善環境和推動低碳經濟發展。財政司司長在今年的預算案公佈，政府計劃於未來五年因應市場發展，發行合共約1,755億港元等值的綠色債券，當中也會首次發行零售綠色債券讓公眾能夠參與。

近日香港亦公佈了「綠色和可持續金融資助計劃」，資助合資格綠色債券發行人和借款人的發債支出和外部評審服務。這個計劃將有助吸引更多海內外機構來港進行綠色和可持續投融資和認證，提升市場深度和廣度。他表示，熱切期待當中會有與「一帶一路」相關的綠色投融資項目，讓香港金融市場助力「一帶一路」的高質量發展。