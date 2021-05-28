巨子一周精選｜人民幣重上6.3　A股吸外資破紀錄　拜登首份預算案

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-28 15:52

本周中國匯率及金融市場成市場焦點，人民幣重回6.3時代，創三年新高，人行發出警告，不要賭匯率升值或貶值，重申雙向波動是常態。國際指數公司MSCI旗下指數季度調整前，外資資金以空前規模流入內地A股，「滬深股通」單日淨吸資217億元人民幣，創新高，刺激滬指錄逾半年來最大單日升幅，更重上3600點，投資者推測下一波高位所在。

美國方面，美國總統拜登將於今日公布上任以來首份全面預算案，據報將要求聯邦政府在2022財年支出6萬億美元，到2031年將總支出增加到8.2萬億美元。其中，備受關注的基建方案仍然在兩黨激烈談判階段，上周拜登已經表明願意讓步，將金額縮減至1.7萬億美元；不過與共和黨最新提出的9,280億美元規模，仍然相距甚遠。下文精選一周相關點評，請按下列連結閱讀文章。

1、人民幣穿6.4關近三年高 溫灼培：恐加劇美國通脹 股市風險增

人民幣升值，對物價的影響，匯率、貨幣政策，與金融市場一環扣一環，通脹升溫最終或傳導至股票市場，引發連鎖式風險（點擊了解更多）

2、人民幣匯率重回6.3時代 大幅升值為哪般｜巨子點評

基本面的支撐，供需狀況、美元走勢、投資人預期等因素產生共振，也是激活這波強勢人民幣的重要因素，而中國央行的態度，又會影響人民幣強勢的空間有多大。(點撃了解更多)

3、牛市旗手券商板塊帶動A股大漲 滬指4000點指日可待？｜巨子股評

A股有「牛市旗手」之稱的券商股，最近表現搶眼。從5月14日開始，券商股的表現就已經非常活躍，當天券商指數大漲7.36%(點撃了解更多)

4、拜登基建縮水 高科技頭重腳輕 野心未燃先滅｜巨子點評

製造業如果持續走弱，對於「前沿」的投入再多，最後得到的也不過是一個頭重腳輕的「畸形兒」。(點撃了解更多)

5、華為跌倒小米吃飽 高端化仍是小米最大挑戰｜企業熱評

仔細觀察小米的這份靚麗財報，在銷量和利潤雙雙增長的情況下，高端化仍然是小米品牌最大的痛點，完全取代昔日華為手機的地位依然不太現實，而伴隨着從華為獨立出來的榮耀手機逐步恢復供應鏈，下半年恐怕會迎來一場惡戰。(點撃了解更多)