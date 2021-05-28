積金局劉麥嘉軒：「積金易」進度理想　約兩萬個戶口有200萬資產

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-05-28 18:35

畢馬威中國合夥人和香港區管理合夥人劉麥嘉軒，於今年三月起出任積金局主席，今日（28日）首次出席傳媒茶敘。

她表示，自己有三大工作目標，包括保障計劃成員權益，特別是基層「打工仔」。她指出，對於他們來說，強積金可能是唯一退休保障，因此會盡力保障基層打工仔權益；另外，亦會推動「積金易」電子平台（eMPF），及推動數碼轉型，以爭取更多的行政費用減免的空間，目前而言，平台構建進度理想，估計2025年可完成及全面運作。

劉麥嘉軒於今年三月起出任積金局主席，今日（28日）首次出席傳媒茶敘。（許世豪攝）

對於市場有人質疑強積金收費偏高，她指平台推出後，將有減費空間。至於政府預期，行政費用會在約十年間，逐步穩定地進一步降至佔管理資產總額的0.2%至0.25%，根據對資產總額的增長預測，可量化的累計節省成本總額介乎300億元至400億元。她表示，目前可肯定的是有信心費用可下降，但實際情況仍要估算，又重申平台以非牟利方式營運，只會收取成本費用。

另一方面，打工仔關注政府何時取消強積金對沖機制。劉麥嘉軒指，相關政策由政府推動，她會支持任何有助增加打工仔強積金累算權益的政策。至於政府在條例草案提到，將強制僱主成立專項儲蓄戶口，勞工及福利局局長羅致光稱，要等「積金易」全面運作後，開返了專項戶口後，才可正式落實取消。

按機制處理提早領取強積金申請

劉麥嘉軒表示，積金易平台亦會構建相關戶口，亦估計於2025年可運作，唯最終是否2025年取消強積金對沖機制，就交由局方處理。

至於本港移民人數持續上升，她稱，受託人會按程序檢視永久離港人士提早領取強積金的申請，暫時未有相關數據可以分享。疫情下打工仔失業，有聲音希望可提早取回強積金應急，她稱強積金是定期供款，屬退休保障，並非用來應急，政府有措施協助失業人士。

繼續研究擴闊MPF投資類別

提到去年積金局將滬深交所為「核准證券交易所」，強積金可買A股多於一成，她表示暫時未有相關的投資數據，之後會再分享，又指，市場投資工具「日日變，因此要要與時並進，她個人認為，局方未來要繼續研究如何擴闊強積金的投資類別。

劉麥嘉軒開場發言時表示，強積金制度20周年，以一個發展成熟的退休保障制度而言，只是完成了一半路程，未來需要繼續優化。

截至去年底，50萬元的強積金帳戶數目有接近50萬個。（許世豪攝）

約兩萬個戶口有逾200萬強積金資產

她又表示，截至去年底，強積金制度下總共有1,000萬個帳戶、450萬個計劃成員，總資產值達到11,000億元，超越目前政府嘅財政儲備，是保障退休生活及應對人口老化問題的重要資產。她又透露，目前成員平均擁有251,000元強積金；按年上升了15%；50萬元的強積金帳戶數目有約50萬個，逾100萬元以上的，亦升至約10萬個；其中兩萬個戶口有逾200萬元以上。

可扣稅自願性供款（TVC）於2019年4月推出，截至2021年3月，已開設的TVC帳戶總數約53,100個，總供款額達39億元；單是2020至21年度，相關供款有約22.14億元，比上一個年度增加5.08億元，增幅達30%。