恒指兩周累升逾千點　科指獨憔悴　有隻藍籌新貴跌幅超一成

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-29 08:00

人民幣升至近三年高，內地A股單日吸外資規模創新高，恒指重上二萬九，見一個月新高，全周升幅超過2%，是連續第二周上升，合計升逾一千點。不過恒生科指則續受累通脹憂慮，斯人獨憔悴，全周跌近1%。

人民幣升至近三年高，內地A股單日吸外資規模創新高。（Getty Images）

人幣三年高 A股錄逾200億資金流入

市場氣氛改善，主要受惠美元轉弱，外資流入A股規模創紀錄，支持A股破位而上。

首先匯率方面，美匯指數跌至89水平，逼近今年新低；人民幣乘勢崛起，人民幣離岸價及在岸價突破6.4元兌1美元關口，其中離岸價最高見6.35水平，創近3年新高。

同時，外資資金以空前規模流入內地A股，刺激A股上升，帶動港股造好。觸發外資流入的事件，包括國際指數公司MSCI旗下指數周四進行季度調整，涉及調整A股股份比重，外資經「滬深股通」流入A股的規模創紀錄，單日流入217億元人民幣。

國際指數公司MSCI旗下指數周四進行季度調整，外資經「滬深股通」流入A股的規模創紀錄，單日流入217億元人民幣。（視覺中國）

上證連升四日 帶動恒指重上二萬九

資金流入，上證本周連升四日，重上3600點，是三個月來新高。港股亦跟隨升勢，恒指在周一（24日）稍為下跌，見全周低位28195點後，走勢拾級而上，重上二萬九大關。至周五（28日），期指結算日，恒指升至全周高位29336點。

總結全周，恒指本周升665點或2.3%，收報29124點，創一個月新高。指數連升兩周，合計累升逾3.9%，或近1,100點。

升市下港交所表現突出，全周累升逾5%。（盧翊銘攝）

科指跑輸 全周獨跌近1%

不過，科指則未能跟隨升浪，受累市場對通脹憂慮揮之不去，美國財長耶倫周四重申美國通脹只是暫時性上升，料通脹較高的情況，將持續到今年年底為止，之後將回落。本港上市的科技股跟隨美國同業受壓，至周五科指急挫2%，再度跌穿8000點收市。總結全周，科指累計跌67點或0.8%，收報7957點。

阿里健康業績遜預期，全周股價累挫逾12%

港交所累升半成 長實創逾一年高

藍籌股方面，升市下港交所表現突出，全周累升逾5%，受惠本周滬股通、深股通北向交易成交達720.46億元人民幣，創歷來新高。同時行政總裁歐冠昇履新，指出香港在中國金融開放有關鍵角色。

長實集團完成向李嘉誠基金會收購4項基建資產之交易，股份回購要約結束，股價周五見突破，單日抽高逾6%，創去年1月以來新高。總結全周累升近8%，成藍籌升幅股第二大。

小米績後股價持續向好，打破「見光死」魔咒。(小米官網)

新經濟股績後「走樣」 快手及阿里健康累挫逾一成

科技股方面，本周快手、阿里健康、小米及美團等多間焦點股份發業績，不過多數都出現「見光死」現象，即是業績後股價下挫，只得小米一間能打破魔咒(詳情可點撃相關文章：小米業績打破「見光死」慣例 專家：唔好急 等呢個位買｜附表)。

其中，剛於今年3月才納入恒指成分股的藍籌新貴阿里健康，業績後捱沽，全周股價累挫逾12%，是跌幅最大恒指成分股，主因市場看淡其收入增長放慢，及全年毛利率，意外未能改善。

另外，視頻股快手，業績後遭大行看淡，全周股價累挫逾16%，是科指成分股中跌幅最大。

不過，小米的業績遠勝市場預期，成近期唯一一間績後上升的科技龍頭股，市場看好手機價量齊升，推動毛利率改善。全周股價累升逾5%，創近3個月高。