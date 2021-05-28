滙豐控股﹕金融市場主要憂慮為通脹

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-28 21:32

滙豐控股（0005）今日舉行股東會，主席杜嘉祺於股東會聲明指出，環球經濟前景仍在陰霾，而金融市場主要憂慮就是通脹。隨著世界各地開展疫苗接種計劃，預期更多經濟部門陸續重開，加上各國提供龐大財政支援，該行預期今年全球經濟增長可達5.5%。

行政總裁祈耀年則指出，該行在本周宣布出售美國本地大眾零售業務，縱使這是一項良好業務，但卻該行缺乏與當地對手競爭所需的規模。該行會繼續維持在美國市場的覆蓋，主要集中於以國際市場為本的批發銀行業務；又指出美國為該行國際網絡關鍵一環，亦為增長計劃的重要部份，會致力推動美國業務增長，維持國際財富管理業務客戶與世界其他市場之間連繫。

他表示該行已就日後的股息採納一項新政策，旨在持續派息﹑提供良好收入，同時予管理層彈性，可將資金重新投資以擴展中期業務。

他亦指出該行承諾制定﹑披露及實施可持續發展策略，核心宗旨是支持客戶向淨零排放轉型。包括按行業訂立科學化標準，並附有短期及中期目標，以配合該行為達致《巴黎協定》的目標所制訂的融資方針，該行亦會發布及實施一項政策，在2030年底前逐步退出歐盟及經合組織國家的燃煤發電及動力煤礦融資，及在2040年底前退出全球市場的相關業務。

從《2021年報及賬紀目》開始，該行會每年匯報相關工作進度，致力實現淨零排放有一個策略性選項。