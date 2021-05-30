2021年股市主調　是在跟他們對賭嗎？｜「侖」理講價．鄭昆侖

撰文： 鄭昆侖 最後更新日期： 2021-05-30 09:00

相信各位不難察覺，尤其是自從今年2月份以來，新經濟股的表現真的是「麻麻地」。其中一個值得留意的變化是，在今年2月份仍近乎被捧為神的Cathie Wood，近期的形象已有所變化。在本地的Forum甚至有人開始棄契媽（Cathie Wood）捧股神巴菲特（Warren Buffett）。幸好只是認人家做契媽而不是契姐，否則全部男仕追隨者自動做「契弟」。認真的，其實尤其是自從上年11月起計，美國成個莊都換了。因比，停留在2020年的炒股思維在2021年肯定要「蝕章」。

契媽、Elon Musk的操作活動 或遭「莊家」重點拿來對賭

儘管許多香港和中國內地投資者可能並不知道，近期美國市場其中一件值得注意的事件，應該是維珍銀河（Virgin Galactic）（SPCE US）成功進行飛行測試（該測試於2021年5月22日進行）。維珍銀河由英國億萬富翁布蘭森爵士（Sir Richard Branson）所創立，旨在為有錢人提供太空旅行服務。

2021年5月22日，維珍銀河（Virgin Galactic）太空船「團結號」（VSS Unity）飛抵太空邊緣。（Reuters）

有趣的是，Cathie Wood 的方舟太空探索與創新基金（Ark Space Exploration & Innovation ETF）（ARKX US）在5月中旬（或股價仍在15美元左右的時候）幾乎賣掉了維珍銀河的所有股份。在Cathie Wood拋售股票（止損）幾天之後，維珍銀河管理層宣布試飛，隨後於今年5月22日試飛成功。受到試飛成功的鼓舞，維珍銀河股價隨即反彈至31.23美元水平，該價格甚至可能略高於布蘭森在4月中旬出售股票時的價格水平（當時每股約 27 美元）。

這一事件可能暗示了一個事實，即許多莊家正在跟Cathie Wood的股票交易進行「對賭」。如果我們考慮到方舟太空探索與創新基金的投資風格，一些選股可能會引起爭議性。比如美團（3690）、Netflix（NFLX US）、阿里巴巴（9988）、騰訊（700）、京東（9618）等核心持股（其中，不少中概股持股都是以美股ADR進行），應該與航天載具工程又或者是太空旅行無關吧。

該太空主題基金近期還投資了京東物流（2618）。儘管IPO認購反應強勁，但IPO首日上市（2021 年 5 月 28 日）股價表現相對或令人有些失望。京東物流全日僅上升3.3%至 41.7港元（IPO定價：40.36港元）。這意味著涉及大額孖展融資的IPO認購者或遭受金錢損失。預計每認購200至300手的IPO認購者方可獲得1至2手。

京東物流（2618）於周五（28日）上市，股價收市報41.70元，全日升3.3%，成交金額達71.7億元（京東提供圖片）

與 Cathie Wood及其Ark系列基金相關的另一個顯著風險可能是他們對比特幣和其他加密貨幣的態度。 Cathie Wood 最近表示，比特幣至少價值50萬美元。

儘管如此，這位女士跟Elon Musk可能並不知道比特幣的高調發展或會違犯美國精英階層政治團體的核心利益。例如，美國允許開發加密貨幣，但只允許該國發行的官方加密貨幣。類似的情況也適用於已經開始推出電子人民幣（E-CNY）的中國。

至於Elon Musk的情況，Elon Musk與Tesla（TSLA US）相關的一些最新發展不可能那麼積極：

1）美國NASA在5月初暫停了一項與SpaceX的合作合約，主因或是與亞馬遜旗下的Blue Origin反對有關

2）美國總統拜登近日參觀了福特在密歇根的製造工廠，並表達了鼓勵福特發展電動車的信息

3）拜登還強調了美國製造的電動車才可以獲得政府的支持。這對Tesla來說似乎不是一個積極的信息。Tesla確實已經在上海工廠開始了汽車和零部件的生產

對於特斯拉，「Electric Vehicle Regulatory Credits（即綠色配額）」相關收入可能呈現下降的風險。人們普遍預計，如果沒有這樣的綠色配額收入，Tesla的營業利潤率確實非常之低。現實情況是，當更多汽車製造商開始生產電動車之時，這些企業將來不再需要向特斯拉購買綠色配額。Tesla最近針對「比特幣投機」的業務發展可能與不利的綠色配額因素有關。

Elon Musk, SpaceX Chief Engineer, left, NASA Administrator Jim Bridenstine, Vice President Mike Pence, and Second Lady Karen Pence, are seen as NASA astronauts Douglas Hurley and Robert Behnken leave the Neil A. (Bill Ingalls/NASA via AP)

巴菲特手下基金經理 操盤水平僅屬平庸

有人可能會問，在2021年跟隨巴菲特（Warren Buffett）的股票買賣交易是否會更好？

答案可能沒有那麼樂觀。事實上，Berkshire Hathaway（即Buffett及其合夥人Charlie Munger所領導的旗艦投資部門）本身或存在兩大問題。第一個問題或許是在尋找有能力的繼任者方面存在困難。另一個就是Berkshire Hathaway在選股和投資洞察方面的能力正在走下坡。

例如，Berkshire Hathaway上年出售了航空公司股票（於 2020 年 5 月公佈），並出售了高盛（GS US）和摩根大通（JPM US）的股票（於 2020 年 8 月 14 日公佈）。如果我們比較高盛自 2020 年 8 月 14 日以來的股價表現，該銀行集團已從 208.0 美元上升至 372.0 美元（+79%）。同期，摩根大通從 102.4 美元上升至 164.2 美元（+60%）。根據各種分析，Warren Buffett出售這些優質銀行股的原因可能是擔心與 COVID-19 衰退相關的貸款質量惡化。

然而，現實情況是，遭Warren Buffett拋售的股票（銀行、航空公司）的往後表現優越。有人會爭辯說，這些平庸的股票交易決策可能是由Berkshire Hathaway內部的其他基金經理所做出的。如果情況是這樣，可能意味著Berkshire Hathaway未來的長線前景存在一些不利因素。

儘管如此，尤其是自2020年11月以來Berkshire Hathaway的表現相對不俗。主要是由於蘋果（AAPL US）的股價表現穩定，以及一些沒有沽出的銀行股（例如 Bank of America、Bank of NY Mellon、US Bancorp）所致。自2020年8月14日以來，Berkshire Hathaway B 股已從211.0美元上漲至289.4美元（+37%）。如果不出售高盛和摩根大通，表現可能會更好。無疑，這兩家銀行都應該非常之接近美國傳統精英階層的權力核心。