港股上企二萬九　破關還看A股　美團次季繼續燒錢│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-31 10:00

即將踏入六月，港股上企二萬九，能否破關還看A股，恒指阻力為29400水平，美團績後被大行下調目標價，今日表現值得關注。

美團（3690）業績大致符合市場預期，美團首季非國際財務報告準則（Non-IFRS）經調整虧損為38.9億元（人民幣．下同），其中，包括社區團購的「新業務及其他」項目，經營虧損增至80.4億元，主要是加大投資力度以提供更廣泛的服務。

新業務第2季虧損料繼續擴大

公司首季交易用戶數接近5.7億，過去兩個季度淨增1億。美團董事長兼首席執行官王興表示，社區電商業務「美團優選」進一步擴大地域覆蓋範圍，至逾2600個市縣，基本上完成全國覆蓋的目標。

美團業績大致符合市場預期，首季非國際財務報告準則經調整虧損為38.9億元人民幣。

美團首季三大業務收入全部倍升，高盛指，美團外賣業務增長強勁，但由於加大投資，下調近期的盈利預測，而管理層又預料，新業務項目在第2季虧損繼續加大，維持「買入」評級，但目標價卻由396元下調至364元。

至於滙豐（0005）亦是焦點，上周五急彈3.8%。滙豐行政總裁祈耀年發表股東周年大會聲明表示，恢復派息對公司異常重要，而2020年度股息已於上月派付。公司已就日後的股息採納一項新政策，旨在持續派息、提供良好收入，同時給予管理層彈性，可將資金重新投資以擴展中期業務。

A股重上3600關，中國5月官方製造業PMI 為51，符合市場預期。

A股重上3600關 美股今休市

A股重上3600關，數據方面則可留意中國製造業PMI數據，中國5月官方製造業PMI為51，符合市場預期。而美國將在今晚休市。上周五公布的美國通脹數據強勁，美國4月核心PCE物價指數按年上升3.1%，創1992年7月以來最高，升幅高過預期的2.9%，遠高過聯儲局2%的通脹目標。

美股三大指數上周五微升收市。美國總統拜登周五正式向國會披露、他上任以來首份完整財政預算案，規模為6萬億元美元，當中要求大幅增加家庭及就業開支，國防開支僅增長2%。與此同時，預算案提出透過加稅，以應付增加的開支。其中，企業稅率由原本21%，增加至28%。