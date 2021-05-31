友邦滙豐累市半日跌145點　恒指失29000點　美團飆逾7%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-31 12:26

窮五月最後一個交易日，上周五（28日）港股收報29124點，升11點。科指挫近2%，收報7957點。上周恒指則累升665點或2.3%。滙豐（0005）上周五狀態大勇，突破50元關，收市報50.8元，今日表現又會如何？

【12:10】石藥半日飆逾半成

恒生指數中午收報145點或0.5%，收報28978點，失守29000點關；恒生科指則升52點或0.66%，報8010點；恒生國指亦升5點或0.05%，收報10799點；大市成交金額741.43億元。

友邦（1299）、滙豐領跌合共188點，前者半日瀉4.02%，中午收報99.05元，失守100元關；後者上周五大升後，半日回吐2.85%，收報49.35元，失50元關。

美團（3690）則半日領漲90點，中午收報284.4元，升7.24%，成交金額59.9億元，為表現最好的藍籌。騰訊（0700）亦升0.91%，收報607元；阿里巴巴（9988）微漲0.58%，收報208.6元；京東（9618）表現佳，漲2.5%，收報289.4元；網易（9999）高見187.9元，半日揚1.72%，收報183.4元。

小米（1810）半日揚1.6%，收報29.05元；比亞迪電子（0285）亦升2.43%，收報50.55元；瑞聲（2018）則跌0.64%，收報46.65元。

藥明生物（2269）中午收報120.1元，飆4.34%；石藥（1093）飆逾半成，收報12.26元。

贛鋒鋰業（1772）一度飆逾一成，高見114.5元，中午收報113.9元，仍升9.41%，成交8.13億元。

快手（1024）繼續尋底，中午收報193.4元，挫3.5%，成交金額8.48億元。

【11:15】友邦插近4%

恒生指數跌幅收狹至百點水平，跌98點或0.34%，報29026點；恒生科指則升69點或0.87%，報8027點。大市成交金額暫為624.38億元。

美團（3690）首季收入增長勝預期，股價今早高開逾4%，並後續向上且一度飆逾8%，高見288元，現報285.6元，成交額53.8億元。

騰訊（0700）升1.16%，小米（1810）漲2.5%，京東（9618）亦升2.7%。旗下京東物流（2618）上市第二日曾挫3.1%，低見40.4元，逼近40.36元後反彈，最新倒升逾2%，報42.6元。

友邦（1299）插近4%，報99.15元，拖累大市；滙豐（0005）跌逾2%，報49.6元。

醫藥股普漲，藥明生物（2269）升逾4%，石藥（1093）漲近5%。

【10:12】美團續漲8.5%

美團（3690）續漲8.5%，報287.6元，成交金額38.6億元；小米（1810）仍升2.6%，報29.35元；騰訊（0700）上揚1.33%，報609.5元。

嗶哩嗶哩（9626）逆市飆4.8%，報849元，成交金額1.47億元。

【10:00】金礦股逆市升 價返千九美元關

恒生指數跌幅收狹至百點水平，跌102點或0.35%，報29021點；恒生科指則升78點或0.98%，報8035點。

金價重上1900美元大關，推動金礦股逆市造好，招金（1818）一度升逾3%，高見8.32元，現造8.27元，仍漲2.61%，成交金額109.4萬元。

至於山東黃金（1787）、紫金（2899）、中國黃金國際（2099）升1%； SPDR金ETF（2840）揚0.8%。

【09:40】銀行股受壓 滙豐挫逾1%

恒生指數倒跌126點或0.43%，報28997點；恒生科指則升77點或0.98%，報8035點。

美團（3690）續升逾半成，現報279.6元，成交金額18.48億元；騰訊（0700）揚1.2%，報608.5元；阿里巴巴（9988）微升0.8%，報209元；小米（1810）升1.6%，報29.05元。

金融股受壓，滙豐（0005）失50元關，現報49.85元，挫1.87%；平保（2318）亦跌1.6%，中行（3988）跌0.7%，建行（0939）跌0.94%，工行（1398）跌0.8%。

【09:30】內地股市個別走

上證指數開報3600點，跌不足1點；深成指開市報14874點，升22點或0.15%。

滬深300指數開市報5318點，跌3點；創業板指數開市報3246點，升13點或0.43%。

【09:20】恒生指數高開101點

恒生指數高開101點或0.35%，報29225點。恒生科指高開79點或1%，報8036點。恒生國指開報10862點，升69點或0.64%。大市暫成交額34.09億元。

其他大型科網股，美團（3690）績後高開4%，報276.2元；騰訊（0700）開升1.7%，報612元；阿里巴巴（9988）揚0.5%，報208.4元；京東（9618）漲1.42%，報286.4元；網易（9999）升4.22%，報187.9元；小米（1810）反彈1.4%，報29元。

金融股方面，滙豐（0005）逆市跌1.57%，開報50元；恒生（0011）亦跌1.03%，報163.5元；港交所（0388）則升1.09%，報482.6元；友邦（1299）跌0.7%，報102.5元；平保（2318）揚0.24%，建行（0939）亦漲0.5%。