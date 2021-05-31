恒指倒跌逾百點　滙豐未企穩50元關　美團續漲逾半成｜持續更新

窮五月最後一個交易日，上周五（28日）港股收報29124點，升11點。科指挫近2%，收報7957點。上周恒指則累升665點或2.3%。滙豐（0005）上周五狀態大勇，突破50元關，收市報50.8元，今日表現又會如何？
【09:40】銀行股受壓 滙豐挫逾1%
恒生指數倒跌126點或0.43%，報28997點；恒生科指則升77點或0.98%，報8035點。
美團（3690）續升逾半成，現報279.6元，成交金額18.48億元；騰訊（0700）揚1.2%，報608.5元；阿里巴巴（9988）微升0.8%，報209元；小米（1810）升1.6%，報29.05元。
金融股受壓，滙豐（0005）失50元關，現報49.85元，挫1.87%；平保（2318）亦跌1.6%，中行（3988）跌0.7%，建行（0939）跌0.94%，工行（1398）跌0.8%。
【09:30】內地股市個別走
上證指數開報3600點，跌不足1點；深成指開市報14874點，升22點或0.15%。
滬深300指數開市報5318點，跌3點；創業板指數開市報3246點，升13點或0.43%。
【09:20】恒生指數高開101點
恒生指數高開101點或0.35%，報29225點。恒生科指高開79點或1%，報8036點。恒生國指開報10862點，升69點或0.64%。大市暫成交額34.09億元。
其他大型科網股，美團（3690）績後高開4%，報276.2元；騰訊（0700）開升1.7%，報612元；阿里巴巴（9988）揚0.5%，報208.4元；京東（9618）漲1.42%，報286.4元；網易（9999）升4.22%，報187.9元；小米（1810）反彈1.4%，報29元。
金融股方面，滙豐（0005）逆市跌1.57%，開報50元；恒生（0011）亦跌1.03%，報163.5元；港交所（0388）則升1.09%，報482.6元；友邦（1299）跌0.7%，報102.5元；平保（2318）揚0.24%，建行（0939）亦漲0.5%。