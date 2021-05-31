中國經濟｜5月製造業PMI下降至51%　保持平穩擴張

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-05-31 21:24

國家統計局今日（31日）公佈的數據顯示，5月份中國製造業採購經理指數（PMI）為51%，微低於上月0.1個百分點，繼續位於臨界點以上，製造業保持平穩擴張。

5月份，非製造業商務活動指數為55.2%，較上月上升0.3個百分點，非製造業擴張步伐有所加快。5月份，綜合PMI產出指數為54.2%，比上月上升0.4個百分點，表明中國企業生產經營活動總體延續穩步擴張態勢。

中國5月PMI跌破榮枯線，顯示工業需求疲軟。（新華社）

從企業規模看，大、中型企業PMI分別為51.8%和51.1%，比上月上升0.1和0.8個百分點，均高於臨界點；小型企業PMI為48.8%，比上月下降2.0個百分點，低於臨界點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數和新訂單指數均高於臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

生產指數為52.7%，比上月上升0.5個百分點，高於臨界點，表明製造業生產擴張力度有所增強。

新訂單指數為51.3%，比上月回落0.7個百分點，高於臨界點，表明製造業市場需求增長有所放緩。

原材料庫存指數為47.7%，比上月下降0.6個百分點，低於臨界點，表明製造業主要原材料庫存量有所減少。

從業人員指數為48.9%，比上月下降0.7個百分點，低於臨界點，表明製造業企業用工景氣度較上月回落。

供應商配送時間指數為47.6%，比上月下降1.1個百分點，低於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間進一步延長。