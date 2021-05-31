人幣升至3年高　人行出手壓升勢　彭藹嬈：中央仲有2招可出

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-31 18:33

人民幣升穿6.4水平，並升至6.36水平，創逾3年高，官媒接連出口術圖遏人民幣升勢未果，終到人民銀行出手。人行最新公布，自6月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2百分點，即由現行的5%提高至7%。人民幣迅速回落至6.37水平。

ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈接受訪問時表示，官媒接連出口的提醒已是響起警號，意味一旦人民幣升值超過中央容忍度時，還有兩方法出手抑制人民幣升值。今日人民幣兑美元中間價較上日調升176點至6.3682，升至2018年5月17日以來最高。

美元貶值為人幣上升主因

人民幣自4月起再度迅速走強，2個月間累升約3.5%，美匯指數則在90水平上落。彭藹嬈接受訪問時表示，「人民幣升值的主要原因為美元走弱，美國擬推龐大的刺激的經濟政策，令市場避險情緒退去，因此資金流入新興市場」。她又指，不單是人民幣上升，美元走弱帶動亞洲貨幣上升。過去2個月，台幣升3.5%，菲律賓披索升2.3%，印尼盾升2.3%。

官媒連番出口圖壓人幣

目前官媒近日接連發文，試圖為人民幣降溫，以出口術來提醒。繼新華社引述人行前官員表示，人民幣升「現時的快速升值不可持續」 ，人行旗下的《金融時報》亦刊登文章，指未來有四大因素可能推動人民幣貶值是不容忽視 ，包括聯儲局退出量寬、美國強勁復甦令資金回流等，提醒市場不能忽視。中國人民銀行副行長劉國強表示，人民幣匯率由市場決定，匯率預期平穩。未來人民幣匯率的走勢將繼續取決於市場供求和國際金融市場變化，雙向波動成為常態。

另外，原人行調查統計司長盛松成表示， 人民幣過快升值或已出現超調，未來不可持續，也不符合國內外經濟金融形勢，因為美國經濟下半年有望全面反彈，美元或隨之走強；中美息差由去年的大幅擴闊轉向收窄，熱錢湧入趨勢或有所收斂；人民幣升值無法抵消大宗商品價格上漲，更不能藉人民幣升值來抑制大宗商品的供需及投機行為；況且人民幣滙率超調是短期投機行為，無法持續。

圖為2005年7月22日，中國上海有人於銀行點算人民幣。（Getty Images）

年底料人民幣處6.3水平

彭藹嬈指出，如果中央認為出口術仍未能為人民幣降溫，將會有轉向的操作，「因人民幣是有管理浮動機制，中國可以有兩個操作手段，一是在人民幣中間價報價上作調整，二是在人民幣市場操作上，如期權等相關衍生產品上出手。」

她預期年底人民幣料為6.3水平，「當中的走勢有機會是，先升至6水平再回歸至6.3水平。目前在人民幣改革途中，未知央行的容忍度有幾多，但現時官媒連番出口，圖壓制人民幣升值過快，意味中央會有底線，不想太多資金流入中國或資產之中。」

人民銀行最新公布，自6月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2百分點，即由現行的5%提高至7%。人民幣迅速回落至6.37水平。事實上，提高外匯存款準備金率的手段也很久也未出現過。2004年11月，央行曾宣布將外匯存款準備金率從2%上調至3%，並統一了內外資金融機構的外匯存款準備金率，又於2006年9月15日上調外匯存款準備金率至4％，及後於2007年5月8日上調外匯存款準備金率至5％。

目前在監管機構、官媒等頗頗發聲，也未能壓下人民幣升勢，中央才出手干預，從「封塵已久」的外匯存款準備金率又使用，證明中央的工具箱內也有不少工具可供選擇。