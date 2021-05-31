新冠疫苗｜SFC等公營機構鼓勵員工打針提供疫苗假期　一文睇清

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-31 20:35

政府連日「谷針」，香港信保局、積金局、證監會、保監局亦響應鼓勵市民接種疫苗，向員工提供「疫苗假期」。

香港信保局表示，歡迎香港政府容許已接種2019冠狀病毒病疫苗的政府員工享有薪假期，以鼓勵香港市民同心抗疫。該機構指，儘管本港疫情有所放緩，但亦鼓市民盡快接種疫苗，並配合政府為已接種疫苗的員工作出相關安排。員工於注射第一針及第二針疫苗後，便可分別享有一天假期，相關安排亦適用於已接種疫苗的員工。

積金局發公告指，為響應政府鼓勵政僱員接種新冠疫苗的「疫苗假期」措施，該局亦將會作出相應安排，除鼓勵和便利更多市民接種疫苗，更呼籲員工踴躍參與，齊心保障公眾健康，協助香港經濟和市民的生活逐步有序回復正常。

證監會公布，將為全體員工提供兩天「疫苗假期」，並以全力支持政府提倡的盡早接種疫苗運動。證監會亦會向有意在接種疫苗前進行健康檢查的員工提供資助。證監會行政總裁歐達禮表示，香港新冠疫情工作方面已到達關鍵時刻。高疫苗接種率能為香港提供最佳途徑，讓整個社會及香港作為國際金融中心的發展得以回復正常。證監會亦鼓勵持牌中介機構考慮推出適當措施，以推動其員工盡快接種疫苗。

保監局亦宣布，其員工接種新冠疫苗可享有薪假期。保險業界持份者亦正推出類似 的計劃。保監局主席鄭慕智表示，為早日回復正常生活及經濟迅速復蘇，而及早接種疫苗 是唯一有效的方法以達至這結果。由今年6月1日起，所有保監局員工接種第一劑和第二劑 新冠疫苗後，可分別獲得各一天的有薪假期。相關安排亦適用於此日期 前已接種疫苗的員工。

財務匯報局亦由明日起，為旗下僱員每打一針新冠疫苗提供1日有薪假。當局表示，作為負責任的法定組織，員工健康及安全工作環境是該局首要考慮。自推出新冠疫苗接種計劃以來，財匯局一直鼓勵其員工接種疫苗，以保護自己及他人，安全的工作環境對履行法定職能至關重要，有效維護公共利益。

數碼港指出會積極響應政府呼籲，由2021年6月1日起至8月31日，為接種每劑新冠疫苗的員工提供一日有薪假期，鼓勵員工盡早接種疫苗，並在接種後可以有充足休息時間。