保監局﹕首季本港毛保費收入1574億元　內地客新造保費大減98%

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-31 21:53

保監局公布今年首季本港保險業臨時統計數字，期內毛保費總額為1,574億元，按年跌4.6%，與部份短期儲蓄壽險保單保費繳付模式帶來短暫影響有關。

長期業務方面，保監局指出期內有效長期業務保費收入為1,391億元，按年下跌5.2%，包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入下跌8.9%至1,133億元；個人壽險及年金（投資相連）業務保費收入為95億元，按年升48.4%。退休計劃供款為144億元，按年增3.6%。

當局又指出，期內不包括退休計劃業務的長期業務，新造保單保費為407億元，按年增16.1%，其中個人人壽及年金的非投資相連業務新造保單保費為343億元，按年增5.7%，投資相連業務新造保單保費收入為63億元，增幅為153.2%。期內保險公司共發出2.4萬張合資格延期年金保單，保費收入為16億元，佔個人業務總額4%。

保監局指出，受跨境人流限制影響，來自內地訪客新造業務保費為1億元，按年大減98.1%，佔個人總額為0.3%。有關客戶投保保單中，98%以非整付方式支付，又指出壽險﹑危疾及醫療保險分別佔有關保單的36%﹑35%及19%。

一般保險業務方面，期內毛保費為183億元，淨保費為119億元，按年跌2.2%，整體承保利潤為5.12億元，增幅為55.6%。