港股半日飆161點　科指勁升逾2%　ATM領漲170點｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-01 12:24

「五窮月」恒指累升逾400點，科指跑輸跌2.5%，不過昨日則明顯回勇。踏入6月第一個交易日，傳統「六絕月」到底會不會絕？同時，市場關注人行出手壓人幣升勢後情況。

【12:10】ATM領漲170點

港股反覆走高，恒生指數暫最低見29036點，最多升161點，見29312點。中午收報29275點，半日升123點或0.43%；恒生科指亦升177點或2.19%，收報8281點；恒生國指收報10933點，升44點或0.41%；大市半日成交額816.52億元。

ATM領漲，美團（3690）半日升6.26%，中午收報312.4元，成交額82.7億元；阿里（9988）漲2.94%，收報217.2元；騰訊（0700）升1.3%，收報627元。京東（9618）上揚2.2%，收報297.6元；小米（1810）則跌0.51%，收報29.1元。

快手（1024）半日彈升8.08%，收報210元，成交額15.9億元。

金融股受壓，建行（0939）半日跌1.4%，收報6.29元；平保（2318）跌1.5%，收報83.2元；工行（1398）下降1.18%，收報5.04元；友邦（1299）則升0.55%，收報99.75元。

【11:26】15家校外培訓機構被罰3650萬元 思考樂飆逾12%

恒生指數最新升逾百點，報29303點，升151點或0.52%；恒生科指亦漲165點或2.04%，報8269點；大市成交額暫為718.88億元。

美團（3690）最新報313.6元，漲6.67%，成交額為74.6億元；快手（1024）亦飆7.67%，報209.2元；阿里巴巴（9988）亦升3.03%，報217.4元。

京東物流（2618）漲近5%，報43.6元。

比亞迪（1211）一度飆逾半成，高見189.5元，現報188.5元，仍升4.72%；有報道指比亞迪將發布全新高端車型，弗迪電池或將未來一至兩年申請IPO。

新東方（9901）現報83.75元，升1.64%；思考樂教育（1769）現報6元，升12.57%。新東方、思考樂等15家校外培訓機構被罰3650萬元，被指涉虛假宣傳、價格欺詐。

【10:20】內銀股普遍下跌

恒生指數徘徊於29150點水平，現報29158點；恒生科指報8222點，升117點或1.45%；大市成交額暫456.48億元。

美團（3690）再升逾7%，高見315.2元，現造價308.2元，仍升4.83%；成交金額54.76億元。阿里巴巴（9988）亦升1.8%，報214.8元；快手（1024）彈升逾半成，現報204.8元。小米（1810）則跌1.2%，報28.9元。

藥明生物（2269）跌1.07%，報120元；石藥（1093）吐1.3%，報12.02元。

汽車股方面，比亞迪（1211）漲1.11%，報182元；吉利（0175）則跌0.3%，報19.68元；長汽（2333）亦跌1.4%，報21.4元。

內銀股普遍下跌，招行（3968）挫逾2%，郵儲行（1658）亦跌1.8%，工行（1398）跌1.37%，建行（0939）跌1.25%。

【09:50】美團飆逾半成

美團（3690）續飆逾半成，高見309.4元，報307.2元。

【09:47】「三孩政策」概念股回吐

昨借內地實施「三孩政策」消息炒上的好孩子國際（1086）今早回吐逾半成，錦欣生殖 （1951）挫3.8%，貝康醫療 （02170） 亦跌3.7%。

【09:42】美團重上300元

恒生指數倒跌13點或0.05%，報29138點；恒生科指則倒升97點或1.2%，報8201點。

美團（3690）延續昨日升勢，股價一度飆3.4%，高見304元，現造價301.6元，仍升2.6%，成交額14.83億元。阿里巴巴（9988）亦造好，現升1.3%，報213.8元；

贛鋒鋰業（1772）開市後股人價勁升5.6%，高見123元，現回落117.5元，仍升0.86%，成交額1.33億元。

【09:20】恒生指數微高開7點

恒生指數微高開7點，報29159點。恒生科指高開37點或0.46%，報8141點。恒生國指則開跌不足1點，報10888點；大市暫成交額23.51億元。

騰訊（0700）今早平開報619元；美團（3690）開升0.75%，報296.2元；阿里巴巴（9988）亦漲1.23%，報213.6元；京東（9618）開升0.96%，報294元；網易（9999）平開報187.8元；快手（1024）跌0.15%，報194.6元。

半新股京東物流（2618）開升3.85%，報43.15元；恒指公司公布，京東物流符合相關指數的快速納入規則要求，將於6月10日（周四）收市後被納入恒生綜合指數。

上月表現最好的石藥（1093）輕微向下，低開0.33%，報12.14元。

五礦資源（1208）開跌5.1%，報4.3元；該公司公布配售5.65億股新股，每股配售價4.15元，較上日收市價折讓約8.39%；配售股份相當於擴大後已發行股本約6.54%，集資約23.45億元。

港交所（0388）開報487元，升0.25%；友邦（1299）平開，報99.2元；滙豐（0005）亦平開，報49.3元。