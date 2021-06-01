港府將放寬個人、公司實名電話卡數量　電訊股小幅上升

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-01 15:40

商務及經濟發展局局長邱騰華和通訊事務總監梁仲賢就電話智能卡（SIM卡）實名登記制度會見傳媒，宣佈將放寛公司和個人的實名電話卡的登記數量。

電訊股小幅上升，香港電訊（6823）升0.57%，數碼通電訊（0315）升1.1%，電訊數碼（6033）最新報2.87元，升1.8%，香港寬頻（1310）跌0.2%，跌10.4元，惟電訊盈科（0008）跌0.24%，和電香港（0215）跌1.4%。中國移動（0941）升0.21%，中國聯通（0762）升0.24%。

當局會由原本每人最多3張，放寛至每人可向每家電訊公司登記最多10張，公司用戶的可登記量為25張。

邱騰華表示，《規例》在今年9月1日生效後，電訊商將在第一階段建立登記系統，期間市民可繼續以現時方式使用電話卡服務，毋須實名登記。而第二階段將於明年3月1日開始，市民由當日開始登記，儲值卡用戶須於360日寬限期內，即2023年2月23日或之前完成實名登記。

此外，登記制度將分期進行，第一階段讓電訊商建立登記系統，將由原建議的120日延長至約180日，第二階段將現行儲值卡電訊商完成實名制登記的時間，由建議的240日延長至360日。