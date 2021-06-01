財新製造業PMI創今年高 　反映中小企出口訂單仍強｜財經評論

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-06-01 22:46

內地5月官方及財新的製造業數據接連公布，官方製造業數字出現連續兩個月下跌；至於更多反映中小企及民營企業製造業情況的財新PMI，則連續兩個月上升，更創今年來最高。兩項數據同樣反映整體製造業，處於擴張區間；不過當中的差異，主因在於受訪企業的行業分布不同。財新數據顯示製造業的新訂單繼續增長，相信是反映在人民幣近期逐步升值的貨幣環境上，中小企業憑藉靈活的營運方式，出口訂單增長動力比傳統大企更強。

5月中國製造業採購經理指數為51，比上月微落0.1個百分點，是連續兩個月下跌，最新數據跌至今年2月以來低位（中新社）

國統局上日公布，5月中國製造業採購經理指數為51，比上月微落0.1個百分點，是連續兩個月下跌，最新數據跌至今年2月以來低位。

製造業PMI跌幅，主要受到新訂單增長有所放慢所拖累，特別是出口訂單方面。從外需方面看，新出口訂單指數為48.3%，低於上月2.1個百分點，重回收縮區間，反映出國外訂單較上月減少。

對於出口訂單減少，市場認為和人民幣自4月份開始走高有關。對此，東北證券宏觀分析報告指出，新出口訂單指數回落，可能與人民幣升值有關，仍需要在實際進出口數據公布後進一步確認。

財新PMI數據顯示，新出口訂單指數繼續攀升至去年12月以來高點。（VCG）

官方及財新數據差異 源於受訪企業分布及數量不同

不過，反映中小企及民營企業製造業情況的財新PMI，較上月上升0.1個百分點至52。

分項數據中，5月新訂單指數為今年新高，新出口訂單指數更繼續攀升至去年12月以來高點。受訪的企業反映，新接業務量增長速度為五個月來最強。數據相信是反映中小企業憑藉靈活的營運方式，出口訂單增長動力更強。

其實，財新和官方PMI的數據走勢不一致，主要的原因在於，兩個數據的調查樣本企業行業分佈、規模大小等不同。官方製造業PMI 主要從大中型企業中進行採樣，樣本數量超過3,000 家，因而令指數傾向反映大型企業和重工業的營運情況。

至於財新的調查更偏重中小企業，行業上側重輕工業，受訪企業數據較小只有430 家。上述的差異，造成兩項指數雖然同樣是反映內地製造業情況，但是有時會出現不一致的描述。

大宗商品價格恢覆到疫情前水平後再次大漲（清華金融評論提供）

不過，值得留意的是，今次兩個指數都錄得一個共同點，就是原材料物價的升勢，開始對企業成本產生壓力。

兩項數據齊點出 原材料漲價 企業成本增至數年高

官方製造業數據顯示，5月份主要原材料購進價格指數和出廠價格指數創近年新高，調查顯示，反映原材料成本高的企業比重升至64.8%，創歷史新高。

至於財新數據亦顯示，5月製造業購進價格指數在擴張區間，升至2017年1月以來最高點，財新智庫高級經濟學家王喆表示，製造業出廠價格指數飆升，價格傳導效應已經顯現；另一方面，面對原材料價格上漲，部分企業開始囤貨，部分企業則面臨原材料短缺的困境，供應鏈受到明顯影響。這意味著大宗商品的快速上漲已經對經濟運行秩序造成影響。

分析料上月PPI有機會創十三年新高 CPI升幅較輕微

綜合上述分類指數可以預測，未來數月，內地的PPI上升壓力難以扭轉，PPI數據在4月份已經升至6.8%，創三年半新高。

據《彭博》綜合5位分析師的預測中位數為8.4%，將會創2008年6月以來新高。

不過，同日公布的CPI數據，預期升幅則相對較輕微。據《彭博》綜合預測，CPI數據料由4月份的0.9%，升至5月份的1.5%。CPI的升幅預期會較PPI的升幅為低，主要原因在於，內地消費仍處疫後復甦階段，企業傾向自行承擔商品原材料的價格升幅，壓縮利潤，而不是向下游廠商及消費者加價。經濟數據將於下周四(9日)公布，值得留意。